Cómo fue la primera salida pública de Mauro Icardi y la China Suárez: qué hizo Wanda Nara

La pareja visitó un exclusivo restaurante y sonrió ante las cámaras.

Horas después de oficializar su relación en redes sociales, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez tuvieron su primera salida pública en un exclusivo restaurante de la Ciudad. La nueva pareja sonrió ante las cámaras de la prensa mientras se subía al auto del futbolista.

El delantero del Galatasaray de Turquía y la ex Casi Ángeles tuvieron una romántica cita en Elena, el restaurante exclusivo del hotel Four Seasons, junto al peluquero y la madre de la actriz.

Según trascendió, la pareja celebró haber hecho público su noviazgo y brindaron con uno de los champagnes más costosos que ofrece el establecimiento. Finalmente, Mauro se encargó de la cuenta y aproximadamente 1:45 am se retiraron del hotel, sonriendo ante las cámaras.

¿Qué cenó Wanda Nara?

Mientras la flamante pareja tenía su primera salida publica en uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires, la conductora de Telefe disfrutaba la noche con sus hijas y comía sushi de canje.