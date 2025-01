Al Lyon le podrían dar un partido por perdido y el motivo es Thiago Almada

El argentino estuvo en el banco de suplentes en el empate sin goles ante Toulouse por la Ligue 1.

El Lyon, el nuevo equipo de Thiago Almada, igualó sin goles ante el Toulouse en la Ligue 1, pero le podrían dar el partido por perdido y el culpable sería justamente el argentino.

Almada, quien llegó cedido desde Botafogo de Brasil en el último mercado de pases, estuvo en el banco de suplentes en el encuentro correspondiente a la decimoctava fecha del torneo de mayor importancia para los clubes de Francia.

El problema para el Lyon surgió cuando Toulouse pidió los puntos ante la Liga de Fútbol Profesional al considerar que la Dirección Nacional de Control de Gestión no debería haber habilitado al jugador surgido en Vélez debido a que el Lyon estaba impedido para fichar futbolistas por su delicada situación económica.

Sin embargo, medios franceses aseguran que el Lyon no tendría problemas por esta cuestión, ya que la presencia de Almada había sido habilitada y autorizada.

Esto no le cae para nada bien a otros equipos franceses, ya que consideran injusto que puedan fichar de forma gratuita a jugadores de clubes “amigos”, como el Botafogo, que es del mismo dueño que el Lyon.