Waiwen sufrió un nueva derrota por el Tour 3 de la Liga Argentina de Vóley

El equipo de Comodoro Rivadavia, Waiwen, cayó este jueves por una nueva jornada del Tour 3 de la Liga Argentina de Vóley.

Esta vez, fue derrota ante Monteros Vóley, por 3-1. Los chubutenses, quedarán libres este sábado y vuelven jugar el domingo ante San Lorenzo.

Waiwen no pudo recuperarse y perdió un nuevo juego

Por la segunda jornada del Tour 3 de la Liga Argentina de Vóley, el Club Waiwen de Comodoro Rivadavia, perdió ante Monteros Vóley, en lo que fue su segunda derrota consecutiva en la presente semana en el certamen que se juega en el Estadio Roberto Pando del Club San Lorenzo en la ciudad de Buenos Aires.

Fue por 3 sets a 1 la caída del conjunto petrolero, con parciales de 21-25, 23-25, 25-22, 19-25. La figura del encuentro fue Lucas Frontini con 22 puntos y 2 aces, en un juego en el que el equipo tucumano se recuperó de la derrota sufrida el día anterior, mientras que los chubutenses sufrieron su segunda caída consecutiva en esta semana.

Este sábado, Waiwen quedará libre, para volver a jugar el día domingo 15 frente a San Lorenzo desde las 21 horas.

Cómo sigue

Este sábado continuará el Tour 3 en el “Roberto Pando” con dos partidos. Abrirá la jornada de viernes Monteros ante River a las 18:00 y luego cerrará la jornada San Lorenzo vs Vélez a las 21:00.

Vóley – Liga Argentina

Fixture del Tour 3

Sábado 14 de diciembre

18:00: River Plate vs. Monteros Vóley

21:00: San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield

Domingo 15 de diciembre

15:00: Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield

18:00: CEF5 La Rioja vs. Vélez Sarsfield

21:00: San Lorenzo vs. Waiwen Vóley