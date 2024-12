Uno por uno: conocé todos los feriados nacionales previstos para 2025

Cuántos fines de semana largo habrá.

Faltan pocos días para la llegada del Año Nuevo y en medio del clima festivo hay muchas personas que ya piensan en una mini escapada o en las merecidas vacaciones. Para ello, qué mejor que recordar el calendario oficial de feriados nacionales y días no laborales para 2025, información es de suma utilidad.

Tal como se publicó en el portal Argentina.gob.ar, el gobierno nacional fijó el calendario de feriados nacionales y días no laborales a través del decreto 1027/2024 y la Ley 27.399. Feriados y días no laborales que crearán fines de semana largos y muchas oportunidades para desconectar de la rutina.

En total serán 19 días festivos entre feriados inamovibles, días trasladables y no laborables. Estos días ofrecen oportunidades múltiples para organizar alguna escapada o viaje de descanso.

¿Cuáles serán los feriados nacionales de 2025?

Mes a mes, detallamos todos los feriados nacionales para 2025. A saber:

Enero

miércoles 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Marzo

lunes 3 y martes 4: Carnaval (feriados inamovibles).

lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

jueves 17: Jueves Santo (día no laborable).

viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

viernes 2: Día no laborable con fines turísticos.

domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada desde el martes 17).

viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

viernes 15: Día no laborable con fines turísticos.

domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.

lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el jueves 20).

Diciembre

lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

¿Cuáles serán los fines de semana largo de 2025?

En 2025 habrá en Argentina un total de cinco fines de semana largo. A continuación te los detallamos uno por uno:

Del 1 al 4 de marzo: 4 días de descanso por Carnaval.

Del 1 al 4 de mayo: 4 días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos (viernes 2).

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (domingo 17).

Del 21 al 24 de noviembre: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional trasladado al lunes 24.

Del 6 al 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).

¿Cuáles son los días no laborables con fines turísticos de 2025?

El gobierno del presidente Milei decretó como días no laborables con fines turísticos para 2025 los siguientes días:

viernes 2 de mayo, previo al 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador

viernes 15 de agosto, previo al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

viernes 21 de noviembre, cercano al 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará al lunes 24 de noviembre.