Organización narcoterrorista amenazó de muerte a Maximiliano Pullaro y a Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad emitió un comunicado en la red social X

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich publicó un comunicado oficial en donde aseguran que recibieron un video de una organización narco terrorista en donde se amenaza de muerte al gobernador Pullaro, a ella y al pueblo argentino.

“La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”, expresa el comunicado.

Además, agrega: “ Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad”.

“La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y asi garantizar la seguridad de todos los argentinos”, y continúa: «Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y nuestras Fuerzas Armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia.

Finalmente, el comunicado deja claro su posición: “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”.

Por su parte el ministro de Defensa, Luis Petri, también a través de la red social, señaló que “En la Argentina del Presidente @JMilei no hay espacio para la violencia armada ni el narcoterrorismo. Si las hacen, las pagan. Today mi solidaridad con la valiente @PatoBullrich y @maxipullaro. No pasarán!”.