Milito anunció qué rol tendrá en Racing la ex Leona Delfina Merino si gana las elecciones

El ex delantero competirá con Christian Devia, del oficialismo, por la Presidencia del club de Avellaneda.

El ex delantero y actual candidato a presidente de Racing, Diego Alberto Milito, anunció a la ex jugadora de Las Leonas Delfina Merino como parte de su equipo.

Milito compartió la noticia a través de una publicación en las redes sociales: “Estoy feliz de contarles que Delfina Merino es parte del equipo de Racing Sueña. Delfi es mucho más que una racinguista: es una persona y una profesional que representa el espíritu de nuestro proyecto y los valores que le queremos transmitir a los jóvenes en el club”.

Además, destacó que Merino “va a aportar su visión, sus ideas y su experiencia. Ella sabe cómo construir las grandes victorias, conoce qué herramientas necesita el deporte para desarrollar su máximo potencial, y es una líder que se amolda perfecto a nuestro grupo de trabajo. Como jugadora, rompió todos los límites para llegar a lo más alto. Compartimos esa mentalidad: sabemos que tenemos que animarnos a soñar con un Racing en lo más alto del mundo”.

Merino, de 35 años, se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires y tuvo un más que destacado paso en la selección femenina de hockey: allí ganó el Mundial de 2010 y los Champions Trophy de 2009, 2010, 2012, 2014 y 2016.

Además, fue reconocida como la mejor jugadora del mundo en el 2017 y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2016 y Tokio 2021 y la de bronca en el Mundial de 2014, cayendo en todos los torneos ante Países Bajos.

Las elecciones en Racing se llevarán a cabo el domingo 15 de diciembre.