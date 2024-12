Martín lo hizo de nuevo

Martín Menem fue reelegido este miércoles como presidente de la Cámara de Diputados, con apoyo de aliados y la oposición dialoguista. La sesión preparatoria se abrió a las 14.19 y fue presidida en el arranque por el legislador de mayor edad, Carlos Heller, de Unión por la Patria.

La continuidad del oficialista nunca estuvo en duda en la previa. Sin embargo, horas antes se hablaba de la posibilidad de que hubiera muchas ausencias. No pasó, incluso desde el arranque hubo presencia de todas las vertientes de UP dentro del recinto. Lo que sí ocurrió es que su designación contó con numerosas abstenciones, provenientes justamente de UP, el principal bloque opositor, y el Frente de Izquierda, los dos sectores que son el núcleo más antimileísta.

Antes de ir a sentarse al estrado para retomar la conducción, Menem permaneció inmóvil, sentado en la banca al lado de Gabriel Bornoroni, el presidente de LLA. Desde allí escuchó la larga lista de reclamos que los jefes de bloques le hicieron. Entre ellos, uno de los que más sonó fue que interceda por la aprobación del Presupuesto 2025.