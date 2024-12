LLA en pie de guerra

No por estar muy cantado, el anuncio del jefe de Gobierno porteño de que adelantará las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires dejó de generar malestar en La Libertad Avanza, convertido en duro contrincante del Pro en CABA. Inmediatamente después de conocido el anuncio, se conoció un comunicado en el que La Libertad Avanza CABA declaró que “el Gobierno de la Ciudad no entiende las prioridades de los porteños. Tal vez porque muchos de ellos, incluido el jefe de Gobierno, no lo son”.

El comunicado expresa la “desconfianza y desacuerdo frente a los repentinos cambios en el cronograma electoral anunciados por Jorge Macri. Tal como ha dicho en otras oportunidades el mismo jefe de Gobierno: cambiar las reglas de juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones”.

“Esta maniobra inconsulta con el resto de las fuerzas políticas, y en medio de nuestras festividades, solo refuerza lo que ya todos sabemos: El Gobierno de la Ciudad tiene una gestión centrada en sus propios intereses, no es capaz de comprender las demandas de los porteños y se pone a la altura del manoseo institucional de feudos como Formosa y Santiago del Estero”, agrega el texto difundido el pasado viernes.