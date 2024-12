La provincia de Buenos Aires podría comprar Aerolíneas

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que su distrito tiene ingresos por 2.665 millones de dólares vinculados a Aerolíneas Argentinas, por lo que planteó la posibilidad de tomar las riendas de la empresa estatal para garantizar su continuidad.

«Aerolíneas Argentinas no se vende, la patria no se vende», enfatizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para indicar que la Provincia comenzó a explorar todos los mecanismos posibles para dar una respuesta ante una posible venta de la compañía por parte del gobierno de Javier Milei. Al respecto, planteó que trabajará junto a los gremios y gobernadores de otras provincias para ofrecer una solución que no implique la venta de AR a una empresa extranjera, como ocurrió durante la década del ´90.

«Como país no estamos en condiciones de que destruyan Aerolíneas Argentinas, otra vez», dijo, para enfatizar: «Con la extensión que tenemos, sin un sistema de ferrocarriles, que por otra decisión privatizadora terminó con el cierre de ramales, estaciones y pueblos, no podemos pasar otra vez por un vaciamiento».

En este sentido, y tras acusar al gobierno de Milei por su «imposibilidad de gestionar», Kicillof declaró: «No saben qué hacer, lo usan como caballito de batalla en el plano político. Estamos a la espera de que se decidan a gestionar a Aerolíneas Argentinas para el pueblo o impedir el desastre que quieren hacer».

«Aerolíneas Argentinas es fundamental para el país»

Destacando su relevancia económica y social, el Gobernador indicó que la compañía es un instrumento central para la conectividad de Argentina; así como aseguró que es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable.

En este sentido, ponderó los beneficios económicos que la actividad de AR generó en el territorio bonaerense, sumados varios rubros entre los que se destacan el impacto por el turismo: “Nos dio un saldo positivo de 2.665 millones de dólares».

Asimismo, y luego de resaltar que la línea aérea genera 81 mil empleos directos e indirectos y moviliza más de 10 millones de pasajeros, el funcionario tildó de «falaz» el argumento de que Aerolíneas Argentinas da pérdidas.

«En AR no hay déficit o es menor en términos de los beneficios que trae. Cuando tuvimos experiencias de privatización, vinieron diferentes empresas a robarse las rutas, los aviones y las capacidades de la empresa de bandera. Estamos frente a otro intento de saqueo con intereses privados inconfesables», puntualizó.

Por otra parte, recordó que hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la Aerolíneas. «Destinos a los que llama no rentables”, agregó, para denunciar: “Quieren cerrar vuelos. Estamos en la antesala de una estafa”.