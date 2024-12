La madre del gendarme le respondió al gobierno venezolano: «el no cumplía ninguna misión»

Grisleda Heredia le respondió a Diosdado Cabello, quien dio a entender que Nahuel Gallo era espía.

Griselda Heredia, la madre de Nafuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, desmintió al Gobierno bolivariano y negó que su hijo sea un espía. “El no cumplía ninguna misión, viajó para estar con su bebé”, aseguro en declaraciones a Telefe Noticias.

Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela dio a entender este lunes que Gallo podría ser un espía del gobierno argentino realizado una misión.

«Él no cumplía ninguna misión para la Argentina. Se iba de vacaciones para estar con su bebé. Al contrario, viajaba con el permiso de la Gendarmería», explicó Griselda.

y agregó que esta era “la primera vez que iba a visitar a su hijo, que tiene un año y once meses. Su novia está en Venezuela hace siete meses”. La pareja de Gallo, María Alejandra Gómez vivía en Venezuela junto con el hijo de ambos hace poco más de medio año.

“No hay nada para sospechar que Nahuel fuera un infiltrado. El cumplía su labor todo el año en Uspallata, Mendoza. Tomó sus vacaciones porque además de ver a su hijo, quería conocer las playas de Venezuela”, enfatizó Griselda.

Por su parte, el Gobierno argentino cree que el gendarme está detenido en un centro de torturas en el país sudamericano.