Jorge Macri designó a Ezequiel Daglio como nuevo secretario de Seguridad porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció hoy que Ezequiel Daglio es el nuevo secretario de Seguridad de la Ciudad, en reemplazo de Diego Kravetz, quien pasará a desempeñarse como subsecretario de Inteligencia del Estado (Side).

Macri lo anunció durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, en la que estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y por el propio Daglio, en la que resaltó que “la seguridad es una de las principales preocupaciones” de su gestión.

“Daglio tendrá que llevar adelante una política pública de seguridad que tiene como principal objetivo cuidar a todos los vecinos, y a los que vienen todos los días a nuestra Ciudad a trabajar, a estudiar o simplemente nos visitan”, sostuvo Jorge Macri.

El nuevo secretario de Seguridad se desempeñaba hasta ahora como subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima de la Ciudad y tiene una larga experiencia en el área.

Es licenciado en Administración graduado en la Universidad de Buenos Aires, y participó de la elaboración de la ley que creó el Sistema Integral de Seguridad Pública en 2016 y en la creación de la Policía de la Ciudad.

“Nosotros no miramos para otro lado, nos hacemos cargo entendiendo que la lucha contra el delito exige decisiones difíciles y la voluntad política de enfrentarlo. Gobernar no es hacer la plancha, es tener la certeza de ir en el sentido correcto. Garantizar el orden es sinónimo de libertad y de progreso”, afirmó Macri, quien le agradeció a Kravetz por su «trabajo comprometido a lo largo de este año».

El jefe de Gobierno saludó además a la Policía de la Ciudad que hoy celebra su día. “Instauramos esta fecha por aquel 18 de diciembre de 2017 cuando la Policía defendió heroicamente un ataque vandálico y brutal que buscaba destituir al gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo.

«Venimos trabajando con un profundo cambio organizacional para brindar más seguridad a los vecinos de la ciudad», explicó.

En este primer año de gestión se implementó el Plan de Seguridad Integral para garantizar que la ley se cumpla, se recuperó el orden en el espacio público para los vecinos y sostiene la lucha contra el delito y las redes de comercio ilegal, se destacó desde el gobierno porteño.

Además, se incorporaron los tótems Puntos Seguros, más iluminación en calles, parques y plazas, armas no letales para la Policía, más agentes en las calles, el patrullaje en motos, cámaras de seguridad en subtes y colectivos, entre otras medidas.