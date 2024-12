Javier Milei se expidió sobre la situación de Kueider: “Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo”

El Presidente aseguró que se trata de «un problema del kirchnerismo» y pidió «sacar la basura de toda la política, no solo del Senado”.

El presidente Javier Milei se expidió la detención del senador Edgardo Kueider, quien permanece arrestado en Paraguay por intentar cruzar con 200 mil dólares en efectivo sin declarar, al sostener que «si es corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo”

“Es un problema del kirchnerismo, que lo resuelvan los kirchneristas», planteó a la salida de La Misa, el programa de streaming que conduce el influencer Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan”.

En la misma línea, amplió: «Siempre se sacan los problemas de encima y se lo tratan de cargar a los otros. Los corruptos son los kirchneristas”.

En la previa a la sesión convocada por el bloque de Unión por la Patria para definir el futuro en la Cámara de Senadores del entrerriano, el jefe de Estado sentenció: “Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo”

“Hay que sacar la basura de toda la política, no solo del Senado”, agregó además.

Ante la estocada contra el aliado oficialista, y a sabiendas de que su potencial sucesora, Stefanía Cora, es dirigente de La Cámpora, el bloque de La Libertad Avanza logró el temario e incluir la suspensión del kirchnerista Oscar Parrilli por su procesamiento en la causa Memorándum con Irán.

Las críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner

En otro pasaje de la entrevista en el canal de streaming Carajo, el libertario hizo referencia a la situación procesal de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, y si bien aseguró que la titular del Partido Justicialista debería estar presa, aclaró que se trata de una decisión que le corresponde a la justicia.

“Hay algunos con exceso de gorilismo que la quieren ver presa a Cristina (Kirchner). A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial», definió.

En la misma línea, agregó: «Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina a punto tal que (Miguel Ángel) Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con ella y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”.

“El proyecto de Ficha Limpia como estaba hubiese conseguido el resultado opuesto al buscado. Vos vas a un feudo, le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones”, concluyó.