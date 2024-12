Hoteleros piden un alivio tributario para poder ser competitivos

El sector turístico de Puerto Madryn enfrenta un panorama complicado de cara al próximo verano. José Manuel Fernández, integrante de la conducción local de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), expresó su preocupación por el impacto de las elevadas cargas tributarias y los altos costos operativos, factores que comprometen tanto la competitividad como la calidad de los servicios.

Fernández destacó que “el costo de los servicios casi se duplicaron, y la mitad de esos costos son impuestos”. Según explicó, entre salarios e impuestos, el 54% de los ingresos de los establecimientos turísticos se destina a cubrir estas cargas, lo que deja márgenes muy estrechos. Esto provoca una disminución en la capacidad de inversión y mantenimiento, afectando directamente la calidad del servicio: “Cuando los márgenes se achican, el hotel no se pinta, las habitaciones no se reparan, y no se reponen mozos ni mucamas”, agregó.

Previsiones desalentadoras para la temporada

En cuanto a las expectativas para el verano, Fernández fue pesimista: “No creemos que el verano sea bueno. Ojalá nos sorprenda, pero con los números que vemos en el exterior, pensamos que no va a ser favorable”. Comparó la situación actual con la de años anteriores, señalando que los niveles de actividad económica y turismo aún están lejos de los registrados en 2019, antes de la pandemia.

El empresario también mencionó que la inflación y la reciente devaluación han complicado aún más la situación: “El último verano ya fue malo, y todo indica que este será igual o peor”.

Además, Fernández subrayó la necesidad de un alivio en las cargas impositivas: “Siempre pedimos lo mismo: bajar impuestos. Hay impuestos provinciales y municipales que se podrían eliminar. Algunos no tienen contraprestación y solo son recaudatorios”. Sin embargo, lamentó que los reclamos del sector no hayan tenido repercusión significativa: “Todos son anuncios que después no se concretan”, fustigó.

Fernández también hizo hincapié en la desventaja que enfrentan los destinos locales frente al turismo internacional. “Hoy en día los costos son muy altos. Si logramos bajar costos, podemos bajar precios y competir”, afirmó. Sin medidas que reduzcan las cargas, el sector se encuentra atrapado en un círculo vicioso que afecta tanto a la calidad del servicio como a su capacidad para atraer visitantes.

“Estamos esperando medidas que nos den un poco de alivio, pero por ahora no las vemos”, concluyó.