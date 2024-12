Figueroa: «Si hay algo que se le devolvió a esta provincia fue la institucionalidad»

“En Neuquén los poderes del Estado y las instituciones funcionan”, señaló hoy el gobernador Rolando Figuera y adelantó que “respecto de tolerancia cero, vamos a presentar una ley de ficha limpia en los próximos días. Para nosotros es muy importante”.

“El respeto a las instituciones es no bancar más hechos de corrupción y eso en Neuquén no se banca más”, destacó Figueroa e indicó que “llegamos para cambiar y no hacerle el aguante a nadie”. “Yo quiero que actúen los resortes institucionales en esta provincia”, dijo y consideró que “si hay algo que se le devolvió a esta provincia fue la institucionalidad”.

Durante la presentación del balance de su primer año de gestión que realizó esta mañana en Casa de Gobierno, el gobernador fue consultado sobre la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz y expresó: “Actuó el Poder Legislativo de manera impecable. Actuó la Justicia, con la importancia que requería un caso de una de las personas más importantes, cabeza de uno de los poderes del Estado. Y también actuó el iniciador de todo esto, que fue el Banco de la Provincia del Neuquén”.

“Ojalá que no vivamos ningún otro hecho de corrupción porque voy a actuar de la misma manera y mis ministros y mis funcionarios lo saben. Entonces, ¿qué hacemos ante un hecho de corrupción? ¿Lo tapamos? ¿O lo mostramos a la sociedad? Ese fue el camino que tomamos. Del cual me siento orgulloso, después que terminó todo el proceso”, indicó.

“Tolerancia cero a la corrupción”, recalcó Figueroa y pidió: “Si alguien sabe que hay algo que no corresponde, por favor que nos lo hagan saber”. “Ojalá en todos los hechos se actúe rápidamente”, afirmó.

“No podemos estar conducidos por gente sospechada, por eso quiero presentar ficha limpia”, manifestó Figueroa y destacó que “cuando se denuncie, también hay que presentar pruebas. Porque el que hace falsa denuncia, va a ser denunciado en esta provincia”.

Por último, consideró que “se garantizó el derecho de defensa, otorgando una prórroga. Incluso en la justicia está el derecho de defensa, está vigente y veremos cómo termina esta cuestión, que está la justicia trabajando”. “Entonces, creo que la provincia del Neuquén creció en institucionalidad. Eso es muy importante”, concluyó.