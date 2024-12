El Gobierno busca extender la duración de las licencias de conducir

También proyecta que su renovación no sea presencial. Lo confirmó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Además, destacó que podría llevarse a cabo antes de fin de año.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó hoy que el Gobierno analiza prolongar la duración de la vigencia de las licencias de conducir y, además, lograr que la renovación de las mismas no tenga que ser presencial.

Sturzenegger confirmó que esta medida, que forma parte de «una revisión integral de la reglamentación del Código de Tránsito», podría llevarse a cabo antes de fin de año.

Esto también incluiría habilitar, por ejemplo, a las agencias de autos para realizar verificaciones técnicas vehiculares: «Podes ir a hacer el service y pedir que te hagan la VTV», remarcó el ministro.

Sturzenegger confirmó, además, el cierre de la la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), un ente que brindaba ayuda a los emprendedores que no podían acceder al sistema financiero formal para que sigan adelante con sus proyectos.

«Tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera que tiene. Eso se cierra mañana», señaló en declaraciones al canal LN+.