El gesto de la China Suárez con L-Gante tras la amenaza de Wanda Nara

La ex Casi Ángeles respetó los términos de la conductora de Bake Off Famosos.

Tras su visita al living de Susana Giménez, Wanda Nara revivió el conflicto mediático con Eugenia “La China” Suárez por su affair con Mauro Icardi, con quien ahora busca divorciarse.

En noviembre, la conductora de Bake Off Famosos y su pareja L-Gante se cruzaron a la actriz en un conocido restaurante de Costanera, que curiosamente también contaba con la presencia de Mauro Icardi.

En Gardiner, las mediáticas tuvieron un cruce que habría escalado a más, luego de que la ex Casi Ángeles se acercara a saludar a L-Gante, novio de Wanda.

Según lo que trascendió y lo que se comentó del tenso cruce, la “Bad Bitch” le habría advertido a la China que no se meta con su novio L-Gante, sino que vaya por su ex pareja. que ahora se encuentra soltero.

“No te hagas la zorra, te esquivé durante años. Ahora quédate tranquila, te podés quedar con mi marido. Ya no me importa. Pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”, le habría dicho Wanda.

Además de darle una advertencia si llegaba a intentar algo: “Buscona, ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián, las piñas que te dio Pampita, no son nada a comparación de las que te voy a dar yo”.

El gesto de la China con L-Gante luego de la amenaza de Wanda

Tras la supuesta amenaza de Wanda a la China, la actriz tomó cartas en el asunto y dejó de seguir a Elián Valenzuela en las redes sociales.

“La China habría dejado de seguir a L-Gante, se ve que se tomó al pie de la letra el ‘ahí tenés a mi marido, con mi novio no te metés’”, comentó Pochi de Gossipeame en sus historias de Instagram.