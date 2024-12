El camino de Central Córdoba, campeón de la Copa Argentina

El club santiagueño disputó la segunda final del certamen de su historia y levantó el título.

Bajo la conducción de Omar De Felippe, Central Córdoba se consagró campeón de la Copa Argentina al vencer por 1 a 0 a Vélez tras un destacado recorrido en el certamen federal en lo que fue la segunda final de la competición en la historia del conjunto santiagueño.

El trayecto de Central Córdoba en esta edición de la Copa Argentina comenzó con un triunfo por 3 a 1 frente a Quilmes (de la Primera Nacional) en 32avos de final, con los goles de Mateo Sanabria, Enzo Kalinski y Rodrigo Atencio.

Posteriormente, eliminó al último campeón y defensor del título, Estudiantes de La Plata, al vencerlo por 2 a 1 en los 16avos gracias a un doblete de Atencio.

En los octavos de final, el Ferroviario se impuso a Newell’s Old Boys en una tanda de penales que terminó por 3 a 2, después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Los cuartos de final lo enfrentaron a Temperley, otro club de la Primera Nacional, al que superó por 2 a 1 con los tantos de José Florentín y Favio Cabral, y en semifinales repitió el marcador ante Huracán, otra vez con Atencio y Florentín en los tantos, y se aseguró su lugar en la final del certamen por segunda vez en su historia.

Ya en la instancia decisiva, el equipo santiagueño se enfrentó a Vélez, el líder del torneo y de la tabla anual. En un partido parejo, el “Ferroviario” encontró el gol del triunfo a los 14 minutos de la segunda etapa, con un golazo del extremo Matias Godoy desde la banda derecha, que sorprendió al arquero rival.

Así, Central Córdoba ganó el primer título de su historia y el primero de un equipo de Santiago del Estero en Primera División.

La vez que Central Córdoba se quedó en las puertas del título

La experiencia de Central Córdoba en finales de la Copa Argentina no es nueva ya que en 2019, el equipo tuvo su primera oportunidad en esta instancia cuando enfrentó a River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Aquella vez, el equipo dirigido por Gustavo Coleoni llegó tras un ascenso reciente a Primera División y una campaña memorable en la que dejó atrás a rivales como Nueva Chicago, All Boys, Villa Mitre, Estudiantes de La Plata y Lanús.

Sin embargo, en la final no pudo contra el poderoso conjunto de Marcelo Gallardo, que se impuso por 3 a 0 con goles de Ignacio Scocco, Julián Álvarez e Ignacio Fernández.