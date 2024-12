Derrota de Waiwen en el comienzo del Tour 3 de la Liga Argentina de Vóley, hoy busca recuperación ante Monteros

En el comienzo del Tour 3 de la Liga Argentina de Vóley, el Club Waiwen cayó frente a Tucumán de Gimnasia por la primera jornada del certamen.

Fue por 0-3, con parciales de 20-25, 20-25, 17-25. Hoy busca recuperación frente a Monteros Vóley desde las 18 horas.

Waiwen no pudo con Tucumán

Este jueves comenzó el Tour 3 de la LVA RUS 2024/25 que tiene como anfitrión el Club San Lorenzo de Almagro en el Polideportivo “Roberto Pando», con triunfos de Tucumán de Gimnasia, CEF5 y San Lorenzo.

En el primero de los cotejos de la jornada inicial, Waiwen de Comodoro Rivadavia perdió frente a Tucumán de Gimnasia, por un sólido triunfo de 3 a 0 (25-20; 25-20 y 25-17).

El conjunto petrolero buscará este viernes, la recuperación, cuando se mide desde las 18 horas ante Monteros Vóley.

El resto de los partidos

CEF5 venció a Monteros por 19-25; 25-20; 25-20 y 25-20. La figura del encuentro fue Gerónimo Elgueta con 24 puntos y 1 ace. Los dirigidos por Marcelo Silva lideran la LVA RUS 2024/25.

San Lorenzo, por su parte, le ganó a Boca en el Tiebreak. Los dirigidos por Marcelo Gigante tuvieron dos Match Points que no supieron aprovechar y los Matadores se llevaron los 3 puntos. El global del partido fue de 25-20; 21-25; 25-21; 21-25 y 16-14.

Cómo sigue

Mañana continuará el Tour 3 en “Roberto Pando” con tres partidos. Abrirá la jornada de viernes Tucumán de Gimnasia ante Vélez a las 15:00, luego continuará Waiwen ante Monteros a las 18 hors y cerrará la jornada CEF5 vs Defensores de Banfield a las 21:00.

Vóley – Liga Argentina

Fixture del Tour 3

Viernes 13 de diciembre

15:00: Tucumán de Gimnasia vs. Vélez Sarsfield

18:00: Waiwen Vóley vs. Monteros Vóley

21:00: CEF5 La Rioja vs. Defensores de Banfield

Sábado 14 de diciembre

18:00: River Plate vs. Monteros Vóley

21:00: San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield

Domingo 15 de diciembre

15:00: Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield

18:00: CEF5 La Rioja vs. Vélez Sarsfield

21:00: San Lorenzo vs. Waiwen Vóley