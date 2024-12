Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei y se desligó de Edgardo Kuider: «No te bancás la pelusa»

La titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, le respondió al presidente Javer Milei y se desvinculó del senador Edgardo Kuider, luego de haber sido detenido camino a Perú con 200 mil dólares y 640 mil pesos sin declarar.

«Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases,querido Javier», planteó a través de su cuenta de X, la dos veces mandataria.

En la misma línea, sostuvo: «Te gusta el durazno pero no te bancás la pelusa. Besis».

La dirigente del peronismo hizo referencia al acuerdo del senador entrerriano con la Casa Rosada que culminó en el respaldo que brindó «el peronista no kircherista» en el Congreso para la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Tras haber sido detenido por las autoridades paraguayas, la oposición y el oficialismo buscaron desvincularse de Kuider y se atribuyeron entre sí al hombre cuyo presente legal se encuentra comprometido.

La publicación de la exvicepresidenta llega a raíz de las recientes acusaciones del libertario. “Todo tuyo, Cristina Kirchner. Fin”, se limitó a exponer en su cuenta de X.

Junto al mensaje, Milei adjuntó la papeleta del Frente de Todos en 2019, en la que el legislador compitió en el cuerpo correspondiente a senadores nacionales en la misma boleta sábana que encabezaba la fórmula presidencial Alberto Fernández- Cristina Kirchner.