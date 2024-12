ARCA, ex AFIP: qué CUITs no podrán usar las tarjetas ni hacer transferencias electrónicas

El organismo recaudador de la presidencia de Javier Milei pone la lupa sobre los Contribuyentes No Confiables. Cómo regularizar la situación.

Aquellos contribuyentes (ya sean personas o empresas) cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se encuentre incluida en la base de datos de “Contribuyentes No Confiables” estarán bajo la lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo, que bajo la presidencia de Javier Milei reemplazó a la AFIP, impedirá que realicen transacciones electrónicas con normalidad.

Días atrás, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le había ordenado a las empresas que restrinjan los pagos a los Contribuyentes No Confiables. En esa misma línea, desde el pasado lunes 16 de diciembre, la ARCA puso en vigencia una medida que afecta a un gran número de contribuyentes: muchas personas no podrán utilizar las tarjetas de crédito y débito. Tampoco podrán realizar transferencias bancarias hasta tanto regularicen su situación impositiva.

De acuerdo con lo anteriormente explicado, el BCRA podrá limitar y hasta bloquear las cuenta bancarias de los contribuyentes que tengan una mala calificación por parte de la ARCA. En rigor, quienes se encuentren en esta condición no podrán realizar:

•Transferencias de dinero entre cuentas bancarias, billeteras virtuales, ni mediante el uso de códigos QR.

•Adquisición de bienes y servicios con tarjetas: uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas.

Para pode regularizar la situación, los contribuyentes deberán verificar si tienen declarado un domicilio fiscal electrónico o si deben ponerse al día en la presentación de declaraciones juradas de impuestos, entre otras medidas correctivas.

¿Qué es la base de datos de “Contribuyentes no confiables”?

Como su nombre lo indica, la base de datos Contribuyentes no confiables es un listado que incluye a los números de CUITs en situación irregular.

Cada contribuyente tiene una nota que se evalúa mensualmente en base a diversos factores, como, por ejemplo, el pago de la obligaciones impositivas ante la ARCA. En caso de haber incumplimientos, la persona o empresa obtendrá una calificación baja y se la considerará como «no confiable».

Por esta razón, algunos servicios quedarán limitados hasta tanto la ARCA, ex AFIP, verifique la información y la persona (física o jurídica) aclare o regularice su situación impositiva.

¿Qué trámite debo hacer si estoy en la base de Contribuyentes no confiables?

Según se especifica en el sitio web de la ARCA, el contribuyente deberá enviar una Presentación Digital con el trámite «Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial». Una vez presentada, el caso particular será analizado y se determinará la factibilidad de la restitución del estado de la CUIT.

Una vez que desde la ARCA decidan si sacan o no determinado CUIT de la base de datos de Contribuyentes No Confiables, la personas recibirá una comunicación a través del Domicilio Fiscal Electrónico. En caso de ser afirmativa, se podrá volver a operar electrónicamente con tarjetas de débito, crédito o realizar transferencias electrónicas.