Vidal anunció que demandará al sindicato de estibadores de Puerto Deseado

Este martes, en la localidad de Puerto Deseado, el gobernador Claudio Vidal se reunió con el intendente Juan Raúl Martínez, legisladores provinciales, concejales y senadores, para analizar los conflictos que afectan la actividad portuaria. Durante los encuentros, el mandatario destacó la importancia de preservar la paz social y avanzar en proyectos que impulsen la industrialización y la generación de empleo, subrayando la necesidad de unidad entre todos los sectores para enfrentar los desafíos económicos que atraviesa Santa Cruz.

Desde la localidad de Puerto Deseado, el gobernador Claudio Vidal se encuentra atendiendo de primera mano los asuntos relacionados con los conflictos en la actividad portuaria. En ese contexto, señaló que “esta es una provincia que necesita reestructurar su situación económica, y la única forma de hacerlo es activando el circuito productivo e impulsando la industrialización”, señaló.

Según explicó, el objetivo de esta gestión es «aprovechar el recurso y generar valor agregado para que tengamos la posibilidad de crear miles de puestos de trabajo”. Sin embargo, lamentó que “cuando aparecen estas medidas inconsultas y extorsivas, resulta muy difícil explicarles a los inversores que queremos trabajar y producir«.

Respecto a este momento de la actividad pesquera, Vidal destacó que, gracias a distintas gestiones, «hemos logrado captar la atención de algunas empresas inversoras interesadas en desarrollar proyectos de piscicultura, generando cientos de puestos de trabajo«. Además, mencionó que otras compañías «pretenden ocupar la capacidad ociosa de nuestras plantas pesqueras, lo que podría traducirse en miles de nuevos empleos».

El mandatario también destacó los avances recientes, como la reactivación de una planta pesquera que llevaba 14 años cerrada, generando 250 puestos de trabajo, y la puesta en marcha de otra planta que atrajo a 400 postulantes para cubrir 100 vacantes. «Esto demuestra la voluntad de trabajo de nuestra gente», afirmó.

Sin embargo, el gobernador señaló que «acá hay una mano negra política que actúa para que la actividad pesquera en nuestra provincia no salga adelante. ¿Saben qué sucede cuando nos toman los puertos, extorsionan a las empresas y paralizan nuestras actividades? Se benefician otras provincias”.

«Tenemos que dialogar, respetarnos y trabajar juntos»

Vidal reafirmó su compromiso con el bienestar general y aseguró que el gobierno tomará medidas contundentes: «Vamos a demandar por las pérdidas y no vamos a ceder ante aprietes. Mi compromiso es con toda la sociedad, no con un sector en particular«.

El gobernador remarcó la importancia de la unidad en estos momentos. «No hay empresarios sin trabajadores ni trabajadores sin empresarios. Es hora de que todos los sectores trabajemos mancomunadamente para sacar a Santa Cruz adelante. Las reglas de juego serán claras y transparentes, y cada uno deberá cumplir su función», subrayó.

“El gobierno no está de un lado ni del otro. Estoy a favor de mi pueblo y de mi provincia. Tenemos que dialogar, respetarnos y trabajar juntos para lograr un desarrollo que beneficie a todos. Este es el momento de tomar decisiones firmes, y no vamos a permitir que pequeños grupos detengan el progreso de Santa Cruz«, concluyó.

En el tramo final, se dirigió a los actores políticos y enfatizó: «No podemos permitir que 5 o 10 personas detengan la actividad. Yo no soy de acá, pero hoy me toca ser el Gobernador, y les pido colaboración. Ustedes son de acá, así que llegó el momento de resolver los problemas entre todos. Lo lograremos con la buena voluntad y la predisposición de todos«, concluyó.