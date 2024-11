Últimos días para ver la exposición de González Medrano, el artista que pinta a Chubut

Pablo González Medrano es un artista radicado en Chubut que se encuentra exponiendo sus trabajos hasta el lunes 2 de diciembre en el shopping Portal de Madryn. Su delicada técnica realista y su sensibilidad para captar los paisajes patagónicos le han hecho ganar varios premios y reconocimientos.

El pintor habló en AzM Radio y reveló que la muestra se mudará nada menos que al Senado de la Nación, por gestión de la Subsecretaría de Estado de la Provincia.

«Estoy muy agradecido por esta movida que se está organizando. Algunos de los cuadros ya están en Buenos Aires, el resto están en Madryn. En total son 15 las obras que se van a exponer en el Senado y reúnen distintos rincones de la provincia», aseguró.

Según sus propias palabras, González Medrano busca «enlazar sus colores, sus formas y distintas idiosincracias, tanto de la meseta, como del valle y el mar. Hay ‘pinceladas de Chubut’, como lo dice el nombre de la muestra en Buenos Aires».

Consultado sobre su estilo, negó buscar reproducir copias exactas de la realidad: «No es hiperrealismo, es realismo, aunque no es algo que me preocupe. Uno utiliza esos lugares como un medio para exteriorizar imágenes que tienen que ver con la interioridad. Entonces no me preocupa tanto la copia fotográfica, que en realidad no es el sentido del arte, no es lo que me interesa a mí reproducir«.

«Desde mis primeros años de vida ya estaba con el lápiz y el papel. Hay dos caminos: nacer con la vocación o encontrarla a lo largo de la vida. En mi caso, fue desde mis tres o cuatro años. Es un lenguaje que me acompañó siempre», reflexionó.