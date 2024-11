¿Son casamientos reales?: el fenómeno global de Love Is Blind, el reality que lleva a las parejas al altar

El amor es ciego… ¿y también legal? El reality que conducen Wanda Nara y Darío Barassi abre interrogantes en todo el mundo acerca de la credibilidad de las relaciones que se formanUna pareja frente al altar, el público del otro lado de la pantalla conteniendo el aliento. Ella dice “sí, acepto”. Todos los ojos se posan en él, esperando la respuesta definitiva, la que cambiará sus vidas para siempre. Sin embargo, todo puede pasar, incluso ese tan temido “NO” que le pondrá un punto final tanto a la relación como a la experiencia de esa pareja en el programa. Esta es la esencia deel reality que lleva el concepto de “citas a ciegas” al extremo, transformando la búsqueda del amor en un experimento social que no para de expandirse por el mundo.Desde su estreno en 2020 enel programa rompió fronteras y conquistó nuevas audiencias eny recientemente, endonde el formato acaba de lanzar su primera versión local con la conducción deLa premisa es tan sencilla como audaz: hombres y mujeres interactúan sin verse las caras, comunicándose únicamente a través de conversaciones en cabinas llamadas pods. Si logran conectar emocionalmente, pueden comprometerse, vivir una luna de miel anticipada y luego, enfrentarse al desafío de convivir antes de llegar al altar. Pero el giro inesperado ocurre al final, cuando deben decidir, frente a sus familias, amigos y las cámaras,Lo que muchos no saben y es el dato que despierta más dudas entre los televidentes, es que las bodas no son un simple decorado: las ceremonias son legales y vinculantes. Es decir, los participantes realmente se casan, a menos que alguno de ellos diga “no” en el altar.

Love is Blind en Argentina: ¿funciona el experimento?

La edición argentina, lanzada hace unas semanas, mantiene la esencia del formato original, pero le aporta un toque local. Los participantes, provenientes de diferentes provincias, muestran la diversidad cultural y emocional de Argentina. En un país donde las bodas suelen ser eventos fastuosos y familiares, rodeados de tradición, ver a los concursantes enfrentarse a la decisión de casarse a un mes de conocerse y decir “sí” o “no” en el altar agrega un nivel adicional de drama.

Si bien toda esta primera temporada se grabó por completo en febrero, Netflix diseñó un formato de entregas por capítulos donde se podrán seguir las aventuras de los 32 concursantes, 16 mujeres y 16 hombres. Este calendario escalonado para mantener el suspenso y la expectativa entre los seguidores, se orquesta del siguiente modo: los primeros cuatro episodios se estrenaron el 6 de noviembre; del capítulo 5 al 8 una semana después, mientras que los episodios 9 y 10 cerrarán la temporada el 20 de noviembre, mostrando finalmente la resolución que tomaron las parejas y lo que sucedió a lo largo de los meses.

Hasta ahora se pudo ver cómo se dieron las citas a ciegas en las cabinas, el matcheo de cinco parejas y sus reacciones al verse personalmente por primera vez, las propuestas de matrimonio (requisito obligado por el experimento), los primeros “te amo”, un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum para fortalecer su relación y el retorno a la ciudad y a las actividades.

Instalados todos en un mismo edificio de Buenos Aires, cada pareja recibió un departamento en un piso distinto pero con un jardín en común, para comenzar la convivencia, volver a las rutinas personales y laborales, y conocer al entorno del ser amado: familiares, amigos, compañeros de trabajo.

Sin caer en spoilers, se puede decir que uno de los momentos más destacados fue el de una pareja que, tras semanas de conexión en los pods, en la anticipada luna de miel y en la convivencia, decidieron cortar el vínculo por sentir muy precipitada la idea de la boda, desatando el debate en redes sociales sobre las expectativas y la presión de este tipo de relaciones. El resto de las parejas ya pasó por la prueba de vestuario para el gran día y el desafío de hacerles comprender a sus familiares y amigos que se trata de un casamiento real. Los últimos dos capítulos reflejarán la respuesta final.

El formato que conquistó el mundo

Desde su primera temporada en Estados Unidos (ya van por la séptima y anunciaron una más para febrero de 2025), el éxito de Love is Blind inspiró a otros países a replicar el modelo. Brasil fue uno de los primeros en adoptar el formato en 2021, con una versión en portugués que rápidamente se convirtió en un fenómeno en el país sudamericano y ya cuenta con cuatro temporadas en las que pasa de todo. Más tarde, Japón y Corea del Sur ofrecieron sus interpretaciones del programa, adaptando la dinámica a sus culturas y atrayendo a audiencias que valoran la introspección y el vínculo emocional sobre la apariencia.

En Reino Unido, donde las citas suelen estar asociadas con un estilo directo y pragmático, la versión británica del show llevó el formato al siguiente nivel, explorando cómo las conexiones emocionales desafían las expectativas sociales.

Ahora, con la llegada de la primera versión argentina, el programa enfrenta un nuevo desafío: conquistar una cultura apasionada, conocida por su intensidad en las relaciones amorosas y fanática de los reality shows. Por ahora los números acompañan, el programa ocupa los primeros puestos del ranking de las series más vistas. Restará esperar que las parejas den respuesta al leitmotiv del experimento: ¿es el amor realmente ciego?