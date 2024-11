Sastre explotó contra el PAMI: “No podemos permitir que los adultos mayores se queden sin ambulancias ni atención”

Este martes, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó de una reunión convocada por el Consejo de Adultos Mayores de la ciudad, en la que se abordaron varias problemáticas que afectan a los jubilados, especialmente en relación con la suspensión del servicio de ambulancias y las prestaciones odontológicas. La reunión también contó con la presencia de la titular del PAMI Chubut, Vanesa Nievas, quien fue convocada para comenzar a trabajar en soluciones ante estas dificultades.

En sus declaraciones tras la reunión, el Intendente expresó su compromiso con los adultos mayores y reiteró su apoyo a las inquietudes planteadas por los miembros del Consejo. “Había tomado el compromiso hace unos días atrás cuando se había programado esta reunión y por supuesto que voy a estar acompañándolo como lo hemos hecho siempre”, afirmó el mandatario.

El tema principal de la convocatoria fueron las quejas sobre la suspensión de servicios esenciales, como el traslado en ambulancia y las prestaciones odontológicas. Según Sastre, la principal preocupación radica en que los servicios que desaparecen no cuentan con alternativas o reemplazos adecuados. “La sensación es de preocupación por sobre todas las cosas”, señaló, enfatizando el impacto negativo que estas decisiones tienen en los adultos mayores.

Preocupación por el maltrato y la falta de atención

Uno de los puntos más sensibles tratados durante la reunión fue el maltrato que, según los representantes del Consejo, algunos adultos mayores sufren al intentar acceder a servicios de salud. Sastre mostró una fuerte postura en contra de este tipo de situaciones y afirmó que el municipio no permitirá que los adultos mayores sean tratados de manera inapropiada. “No lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista”, expresó. En su intervención, también resaltó que muchas veces los adultos mayores no solo enfrentan dificultades para acceder a los servicios, sino que también se sienten maltratados en el proceso.

El intendente destacó que, aunque el municipio no tiene competencia directa sobre todos los aspectos mencionados, están dispuestos a colaborar en todo lo posible para mejorar la situación. “Nos estamos haciendo cargo de varias cuestiones que el municipio no tendría que hacerlo, pero que vamos a poner todas las herramientas que tenemos para que los adultos mayores sean atendidos como corresponden”, aseguró.

El respaldo del municipio y la crítica al centralismo

Sastre también se refirió a la falta de respuestas rápidas y eficaces desde el PAMI y desde el nivel central del gobierno nacional, especialmente en lo que respecta a la suspensión del servicio de ambulancias. “No podemos permitir eso”, afirmó, haciendo referencia a la posibilidad de que los jubilados se queden sin este servicio esencial.

El intendente criticó duramente el centralismo que, según él, caracteriza la toma de decisiones en el ámbito nacional y que afecta directamente a los adultos mayores. “Hay un desconocimiento muy amplio sobre las cosas que tienen que pasar y las prestaciones que tienen que tener los adultos mayores”, señaló. Sastre explicó que, a menudo, los reclamos de los jubilados no reciben respuesta adecuada, lo que agrava aún más la situación. “No tienen manera de dar respuesta a los reclamos de los adultos mayores”, subrayó.

En este sentido, el intendente remarcó que el municipio continuará luchando para que las demandas de los adultos mayores sean escuchadas por las autoridades nacionales. “Vamos a seguir buscando por todos los medios que esto llegue a las personas que tienen que llegar y que se den de manera rápida y ligera las respuestas que se tienen que dar”, expresó.

El trabajo conjunto con las autoridades provinciales

A pesar de las dificultades, Sastre dejó en claro que el municipio no está solo en este desafío. Además de la colaboración de las autoridades locales, el intendente destacó que están trabajando de manera coordinada con el gobierno provincial para garantizar que los adultos mayores no queden desprotegidos. “Desde el municipio vamos a articular absolutamente por todos los medios y también en conjunto con autoridades del Gobierno Provincial para que los adultos mayores no estén pasando este momento tan desagradable”, afirmó.

Finalmente, Sastre hizo hincapié en que su apoyo a los adultos mayores no es algo nuevo ni coyuntural. “Yo los he acompañado siempre como vecino, como intendente también, y los voy a seguir acompañando”, expresó, destacando que su compromiso con el bienestar de los adultos mayores sigue siendo una prioridad en su gestión.