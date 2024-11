Perpetua confirmada: la Corte rechazó el último recurso que presentó Nahir Galarza

La Corte Suprema desestimó el último recurso presentado por la defensa de Nahir Galarza y la joven deberá cumplir la condena a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos disparos.

Según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Máximo Tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosarti, Carlos Rosenkratz y Juan Carlos Maqueda, desestimó la presentación del recurso de queja de los letrados.

En julio de este año, los asesores de Galarza solicitaron la reposición del veredicto de la Corte al sostener que «en esa decisión existieron ‘errores esenciales’ en la apreciación de los antecedentes del caso y que, de no ser subsanados, se violentarían derechos constitucionales y convencionales».

Además, pidieron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sobre el que los magistrados explicaron que aquellas objeciones

son extemporáneas «toda vez que la parte recurrente no pudo desconocer que el citado artículo faculta a la Corte a resolver de ese modo (…), de modo que debió plantear tales cuestiones al tiempo de interponer el recurso extraordinario».

Durante la investigación se constató que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por la víctima, cuando la condenada extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y disparó contra su pareja por la espalda, que cayó al piso.

En esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo «con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida produciendo una lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndole el deceso momentos después», agrega la resolución de la Corte.

En 2018 la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos decidió que la joven fuese trasladada a una cárcel común de mujeres en Paraná para su resguardo.

El 3 de julio de 2019, la Cámara de Casación de Concordia, provincia de Entre Ríos, confirmó la condena, por lo que la defensa apeló esa decisión y el 4 de marzo de 2020 la Sala primera en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos no hizo lugar al planteo.

La condena que recibió Nahir es la más alta en Argentina para una mujer de su edad (19 años).

Desde ese momento tuvo diversos mensajes en redes sociales en donde se mostraba con compañeras del penal y hasta se pudo saber que mantenía un noviazgo con otro joven que cada tanto la iba a visitar.