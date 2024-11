Linkin Park regresa a la Argentina con nueva vocalista

La histórica banda de Nu Metal vuelve a Latinoamérica luego de ponerle un freno a su actividad por la muerte de su líder, Chester Bennington, en 2017

Linkin Park llegará nuevamente a Argentina como parte de su From Zero World Tour, presentando su nuevo álbum homónimo. Este será el primer concierto de la banda en el país tras la muerte de Chester Bennington en 2017, marcando su regreso a los escenarios luego de siete años de ausencia. En esta oportunidad, Emily Armstrong, conocida por ser una de las fundadoras de Dead Sara, tomará el mando luego de ser presentada meses atrás en su regreso público a principios de septiembre.

El próximo 1° de noviembre de 2025, el público argentino tendrá la oportunidad de ver a la banda con Armstrong como vocalista. Sin embargo, no es el único cambio con el que se encontrarán los fanáticos argentinos de la agrupación. En su nuevo inicio, dos integrantes históricos de la banda no estarán presentes: el guitarrista Brad Delson y el baterista Rob Bourdon, quienes fueron reemplazados por Alex Feder y Colin Britani respectivamente.

Si bien todavía no se conocen los detalles de la ubicación del concierto, como tampoco de la venta de entradas para Argentina, lo cierto es que esta visita genera mucha expectativa, en especial porque en su sitio web adelantaron que habrá una preventa para los miembros del club de fans a partir del 18 de noviembre. La última vez de Linkin Park a Argentina fue el 7 de octubre de 2010, cuando se presentaron ante miles de personas en el Estadio José Amalfitani. En ese entonces, el grupo interpretó canciones de A Thousand Suns, junto a los éxitos de sus anteriores álbumes, que lo llevaron a tener un reconocimiento a nivel global.

Respecto a esta nueva gira mundial, la banda también incluyó una serie de conciertos en Estados Unidos, países del continente asiático y europeo. Luego, la agrupación volverá a Latinoamérica el 26 de octubre para presentarse en Bogotá, Colombia y luego continuará en Lima, Perú, el 29 de octubre, seguido de su esperada actuación en Buenos Aires, Argentina, a principios de noviembre. Su recorrido por el sector sur del continente también tendrá a Santiago de Chile el 5 de noviembre, y varias fechas en Brasil, con conciertos en Río de Janeiro el 8 de noviembre, en São Paulo el 10 de noviembre, en Brasilia el 13 de noviembre, y en Porto Alegre el 15 de noviembre.

En cuanto al lanzamiento del nuevo álbum, la banda adelantó que se encuentra listo para salir en el mercado. El 15 de noviembre de este año será la fecha en que los fanáticos podrán disfrutar de este nuevo material que se convertirá en el octavo de su discografía. Además, marcará un antes y después en su carrera luego de la trágica muerte de su vocalista original, quien se quitó la vida.

En alusión a este proyecto, Mike Shinoda, uno de los fundadores del grupo, se refirió a este nuevo disco hace poco. “Antes de Linkin Park, nuestro primer nombre de banda fue Xero. El título de este álbum hace referencia tanto a ese humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. En lo sonoro y lo emocional, se trata del pasado, el presente y el futuro: abrazar nuestro sonido característico, pero con algo nuevo y lleno de vida. Fue creado con una profunda gratitud hacia nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fanáticos».

Sosteniendo esa misma línea, expresó: “Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el camino que tenemos por delante”, expresó el rapero de 47 años en alusión a esta nueva era que suscitó una gran emoción, pese a las críticas que recibieron por la incorporación de una cantante como reemplazo de Bennington.