Latin Grammy 2024: la lista completa de los ganadores de la prestigiosa gala musical

Edgar Barrera, Karol G y Bad Bunny lideraron las nominaciones de la noche. Quiénes fueron los artistas premiados

La ceremonia, que contó con más de 700 artistas nominados en 58 categorías, reconoció tanto a veteranos como a nuevos talentos en un evento lleno de actuaciones de primer nivel y marcado por homenajes a figuras influyentes de la música latina.

En esta ocasión, la Academia reconoció a Carlos Vives como Persona del Año por su trayectoria de 30 años reinterpretando la música folclórica colombiana y llevándola a audiencias globales. Además de recibir el premio, Vives deleitó al público con una actuación especial en celebración de su carrera.

Otro momento estelar fue la participación de Marc Anthony, quien preparó un segmento especial junto al gran productor de salsa Sergio George, rindiendo homenaje al género tropical.

La lista de artistas que se presentaron en el escenario incluyó a figuras de renombre como Shakira, Bad Bunny, Anitta, Karol G, Luis Fonsi y Pitbull y Juan Luis Guerra.

Ganadores de la gala no televisada

Durante la antesala de la gala, se entregaron varios premios, entre los que sobresalieron Edgar Barrera y Nathy Peluso, quienes recibieron tres galardones cada uno.

Barrera, el artista más nominado del año con nueve menciones, ganó los premios a Compositor del Año, Mejor Productor y Mejor Canción Regional Mexicana.

Por su parte, Peluso fue reconocida por su álbum Grasa, obteniendo premios como Mejor Video Musical de Larga Duración, Mejor Canción Alternativa con El Día Que Perdí Mi Juventud y Mejor Canción de Rap/Hip-Hop con Aprender A Amar.

Otros ganadores en esta etapa incluyen a Residente, quien obtuvo el premio a mejor video musical en formato corto por 313, y Chiquis, premiada por su álbum Diamantes en la categoría de Mejor Álbum de Banda.

En esta edición aniversario, los Latin Grammy también incluyeron dos nuevas categorías para reflejar la evolución de la música latina: mejor actuación de música electrónica latina, que fue para Bizarrap y Shakira por el remix de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, y mejor álbum de música mexicana contemporánea, cuyo ganador se anunció durante la gala principal.

Lista completa de ganadores

Grabación del Año: ‘Mambo 23′ – Juan Luis Guerra 4.40

Álbum del Año: ‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40

Canción del Año: ‘Derrumbe’ – Jorge Drexler

Mejor Nuevo Artista: Ela Taubert

Mejor Álbum Vocal Pop: ‘El Viaje’ – Luis Fonsi

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: ‘García’ – Kany García

Mejor Canción Pop: ‘Feriado’, de Rawayana (Compositores: Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ (Tiësto Remix) – Bizarrap, Shakira

Mejor Fusión / Interpretación Urbana: ‘Tranky Funky’ – Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón: ‘Perro Negro’ – Bad Bunny Featuring Feid

Mejor Álbum de Música Urbana: ‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

Mejor Canción de Rap / Hip Hop: ‘Aprender A Amar’, de Nathy Peluso (Compositores: Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso)

Mejor Canción Urbana: ‘Bonita’ – Daddy Yankee (compositor: Daddy Yankee)

Mejor Álbum de Rock: ‘El Dorado’ En Vivo – Aterciopelados

Mejor Canción de Rock: ‘No Me Preguntes (Live)’, de Draco Rosa (Compositores: Jesús Quintero & Draco Rosa)

Mejor Álbum de Pop/Rock: ‘Reflejos de lo Eterno’ – Draco Rosa

Mejor Canción Pop/Rock: ‘5 Horas Menos’ – Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Alternativa: ‘Autopoiética’ – Mon Laferte

Mejor Canción Alternativa: ‘El Día Que Perdí Mi Juventud’, de Nathy Peluso (Compositores: Devonté Hynes & Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Salsa: ‘Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)’ Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: ‘Ta Malo’ – Silvestre Dangond

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: ‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Tropical Tradicional: ‘Rodando Por el Mundo’ José Albertto ‘El Canario’

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: ‘Tropicalia’ – Fonseca

Mejor Canción Tropical: Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Cantautor: ‘Pausa’ – Leonel García

Mejor Canción Cantautor: ‘Derrumbe’ – Jorge Drexler || ‘García’ – Kany García

Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi: ‘Te Llevo en la Sangre’ – Alejandro Fernández

Mejor Álbum de Música Banda: ‘Diamantes’ – Chiquis

Mejor Álbum de Música Tejana: ‘Imperfecto’ – El Plan

Mejor Álbum de Música Norteña: ‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: ‘Boca Chueca, Vol. 1′ – Carin León

Mejor Canción Regional Mexicana: ‘El Amor De Su Vida’, de Grupo Frontera, Grupo Firme (Compositores: Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz)

Mejor Álbum Instrumental: ‘Tembla’ – Hamilton De Holanda & C4 Trío

Mejor Álbum Folclórico: ‘Raíz Nunca Me Fui’ – Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor Álbum de Tango: ‘Apiazolado’ – Diego Schissi Quinteto

Mejor Álbum de Música Flamenca: ‘Historias de un Flamenco’ – Antonio Rey

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: ‘Pra Você, Ilza’ – Hermeto Pascoal & Grupo

Mejor Álbum Cristiano: ‘Kintsugi’ – Un Corazón

Mejor Álbum Cristiano: ‘Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo)’ – Thalles Roberto

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: ‘¡A Cantar!’ – Danilo & Chapis

Mejor Álbum de Música Clásica: ‘Fandango’, Los Angeles Philharmonic

Mejor Arreglo: ‘Night In Tunisia’ – Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera

Mejor Diseño de Empaque: ‘En Vivo – 100 Años de Azúcar’, de Celia Cruz || ‘Karma’, de Diana Burco

Compositor del Año: Edgar Barrera

Productor del Año: Edgar Barrera

Mejor Video Musical Versión Corta: ‘313′ – Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

Mejor Video Musical Versión Larga: ‘Grasa (Album Long Form)’ – Nathy Peluso