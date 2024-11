Las agencias uruguayas no quieren vender pasajes de Aerolíneas Argentinas

Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi) instaron a no comprar pasajes para viajar a Argentina con la aerolínea de bandera, «hasta que no sea más previsible su funcionamiento y el acuerdo al que se pudiera llegar».

Al respecto, Fernando Riva, vicepresidente de la entidad, declaró: «Estamos pidiendo que no se vendan pasajes y que si se venden, se avise previamente al cliente sobre la situación». De esta manera, y como consecuencia de los paros y las asambleas de los trabajadores de AR -se generaron cientos de vuelos cancelados-, indicó que el conflicto salpicó a las demás compañías que operan en el país.

Asimismo, reconoció que los operadores turísticos uruguayos están preocupados por esta situación, y que ya impacta en sus ventas. En concreto, dijo que hay alrededor de 6.000 pasajes comprados por uruguayos a futuro en Aerolíneas Argentinas; mientras que señaló que la incertidumbre es general. «Se trata de viajes a Buenos Aires u otros puntos del país, pero también a destinos más alejados, que tienen conexiones en Ezeiza ”, manifestó, para añadir: «Los argentinos que vienen a Uruguay también pueden estar en problemas”.

No hay cancelaciones, pero por si acaso

Por otra parte, el empresario comunicó que, si bien no recibió ninguna versión oficial de la compañía aérea sobre nuevas suspensiones de vuelos, remarcó que están monitoreando de cerca la situación. «Aerolíneas Argentinas cumple un rol clave en el transporte interno uruguayo, y en la conectividad aérea entre la Argentina y Uruguay», sostuvo, para seguir: «Es la única empresa que opera actualmente entre ambos países, con vuelos a Montevideo y Punta del Este».

En números, reveló que AR tiene alrededor el 75% de la operación con Argentina que se vende en Uruguay. El resto lo cubren vuelos privados.

Controladores aéreos

Los controladores aéreos anunciaron paros intermitentes en 54 aeropuertos, que afectarán a los vuelos internacionales en todo el país. La medida de fuerza por las paritarias comienza el sábado y será hasta fin de mes.

A través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), conducido por Paola Barrita publicó un cronograma de los servicios afectados.

La medida comenzará este sábado 16/11 y afectará a vuelos internacionales entre las 20 y las 23 hs.; mientras que continuará el lunes 18/11 en la aviación general y comercial no regular de 15 a 18 hs.

Por su parte, el reclamo se extenderá el miércoles 20 y el viernes 22 de noviembre, afectando a toda la aviación, en la franja horaria de 7 a 9 hs. y 18 a 20hs., respectivamente.