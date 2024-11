Julio Cordero: «Después de la caída, comenzaron a crecer el empleo y el salario real»

El funcionario de Capital Humano señaló que la capacidad de compra «del salario medio creció sensiblemente» desde diciembre de 2023. El crecimiento del empleo está relacionado con los sectores de la construcción, industria y comercio.

“Por primera vez, después de una fase contractiva que se extendió durante once meses, en agosto y septiembre creció el empleo asalariado registrado privado”, señaló a Ámbito Julio Cordero, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El funcionario del Ministerio de Capital Humano también afirmó que la capacidad de compra del salario medio creció sensiblemente desde diciembre de 2023, a pesar de que aún se encuentra por debajo del nivel observado en noviembre del año pasado (-3%) según los datos oficiales.

Cordero sostiene que el crecimiento del empleo formal privado verificado entre agosto y septiembre pasados, “obedece fundamentalmente, al cambio en el comportamiento de tres sectores muy importantes por su incidencia en el total del empleo asalariado registrado privado: construcción, industria y comercio”.

Respecto a la construcción y el comercio, se observó un incremento en la dotación de personal en agosto, mientras que a partir de septiembre la industria dejó de reducir su nivel de empleo luego de once meses de caída.

El funcionario remarca que “una característica relevante del crecimiento del empleo formal privado en septiembre es que se encuentra generalizado en todas las calificaciones de la estructura ocupacional”. Las cifras de la secretaría muestran que el empleo formal creció tanto en posiciones profesionales como en inserciones no calificadas.

Cordero también señala como importante que “el crecimiento del empleo formal privado en septiembre no se encuentra impulsado solo por los contratos por tiempo determinado y el personal de agencias, como podría esperarse en una fase inicial de recuperación del empleo como la actual, sino que también creció el personal contratado por tiempo indeterminado”.

Crece la capacidad de compra del salario

“La capacidad de compra del salario medio creció sensiblemente desde diciembre de 2023, a pesar de que aún se encuentra por debajo del nivel observado en noviembre del año pasado”, asevera Cordero a partir de analizar los datos sobre la evolución del poder adquisitivo del salario medio del empleo asalariado registrado privado y del promedio de las remuneraciones acordadas en los convenios colectivos de trabajo durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre pasado.

Cabe señalar que la última publicación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, es decir en blanco) correspondiente a septiembre, superó en 0,6% al índice de inflación y registró un incremento del 4,1%.

“Estos datos representan el inicio de una fase de recuperación del nivel de empleo asalariado formal privado, como resultado del proceso de estabilización macroeconómica y el incremento de la confianza de las empresas para contratar personal por la promulgación de la sección laboral de la Ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos”, asegura el secretario.

Diálogo con los sindicatos

Otro de los temas de la cartera laboral es la convocatoria al dialogo con los gremios a través de la mesa tripartita que no se reúne desde hace semanas. La interrupción de estos encuentros fue por el sector gremial. “Ellos mismos pidieron la mesa tripartita la última vez que se sentaron, lo cual a mí me pareció una actitud muy buena de los gremios dialoguistas”, explica Cordero. “Estamos esperando que se comuniquen con nosotros”, completa.

Consultado sobre la relación con los sindicatos, sostuvo que “los veo en una posición mucho más componedora”. Agrega que “cada vez más sindicatos van encontrando un Gobierno que realmente cumple con las promesas que va haciendo, van encontrando una economía que se va estabilizando, van encontrando un equilibrio fiscal que realmente se mantiene y eso es una posibilidad muy fuerte para la producción”, concluye.