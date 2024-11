Inauguraron una muestra sobre los Parques Nacionales

En el marco de la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, se inauguró una muestra fotográfica en el Palacio Libertad, ex CCK, que rinde homenaje a la historia y el impacto del sistema de áreas protegidas de la Argentina, ofreciendo a los visitantes un viaje visual a través de la vasta riqueza natural del país.

La exposición no solo destaca la extraordinaria belleza de las 55 áreas protegidas nacionales y las especies declaradas Monumentos Naturales, sino que también incluye un recorrido histórico desde la creación del sistema de Parques Nacionales, impulsado por el visionario perito Francisco Moreno, quien sentó las bases para la conservación en nuestro país. Las imágenes seleccionadas capturan nuestra diversidad ambiental y paisajística: desde selvas tropicales y montañas andinas hasta humedales y desiertos, con especies emblemáticas de la flora y fauna que encuentran refugio en estos espacios.

La muestra «Un viaje a través de los Parques Nacionales de Argentina» puede visitarse hasta fin de año en forma libre y gratuita de miércoles a domingos de 14 a 20 h. en la Sala 606 del Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner.