Falleció Germán Moldes, ex fiscal de Comodoro Py

El abogado y procurador tenía 77 años. Trabajó como asesor en la comisión de Legislación Penal de Diputados y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El abogado, procurador y ex fiscal de Comodoro Py Germán Moldes falleció a los 77 años, según se informó este jueves y sus restos serán inhumados mañana en un cementerio privado de Pilar.

Moldes fue fiscal ante esa Cámara hasta 2019 cuando renunció para jubilarse por problemas de salud y luego de haber sido una de las caras visibles en el reclamo por la muerte de Alberto Nisman en enero de 2015, ya que fue uno de los organizadores de la marcha en reclamo del esclarecimiento de ese hecho.

En tanto, en el marco de la Causa Cuadernos dictaminó a favor de ordenar la prisión preventiva para la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

Moldes trabajó como Asesor en la comisión de Legislación Penal de Diputados y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, mientras que había dejado de ejercer su cargo hace cinco años.

El fiscal fue quien, en 2016, abrió una causa contra la ex vicepresidenta y el ex canciller Héctor Timerman «por traición a la patria» y al año siguiente se apartó del caso que vinculaba a

quien era el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que estaba relacionado con el caso de corrupción brasileño llamado «Lava Jato» y acusado de cobrar coimas.

Asimismo, estuvo relacionado con la causa «Megacanje» de la cual, el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue sobreseído «por la deuda pública perpetrada en 2001», durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa, debido a que Moldes no apeló.