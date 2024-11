El picante comentario de L-Gante y la respuesta de Mauro Icardi

El delantero estalló de furia y le contestó al novio de su ex pareja.

El conflicto entre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante suma un nuevo capítulo luego de que el futbolista contestara a las declaraciones del nuevo novio de su ex pareja y madre de sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Ayer en LAM, Yanina Latorre contó la crítica del cantante de música RKT hacia el deportista: «Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casas prestadas”. El comentario fue en referencia a que Icardi se está quedando en la casa que Wanda tiene en Santa Bárbara, aparentemente por pedido de él y esta se la habría cedido.

A los minutos, el panelista Pepe Ochoa informó que le llegó un mensaje del delantero del Galatasaray: «Nos está viendo Mauro Icardi». «Me autoriza a decir: ‘lo que me faltaba en mi vida es que un desconocido hable de mí, de mi familia, de mi vida, de mi finanzas y de mis propiedades», leyó.

“Tengo propiedades de las cuales se me excluyó por violencia de género y porque le daba miedo a Wanda. Todo lo que dice ese señor es mentira», siguió leyendo Pepe el mensaje del jugador.

A raíz de los mensajes, el periodista analizó: «Prepárense, porque esto es una guerra. Mauro está furioso. Se está juntando mucho con sus abogadas porque están escribiendo otra denuncia».