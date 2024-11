El oficialismo buscará dictaminar el Presupuesto este jueves

La estrategia del Gobierno en el Congreso rindió frutos y, a instancias de los gobernadores, esperan no tener mayores problemas para aprobar la ley de leyes. Los tiempos que se manejan.

Con un panorama mucho más claro que lo que aparecía hace apenas unos días, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja reanuda este jueves el análisis de la ley de leyes. La reunión está prevista para las 10 de la mañana y fue convocada el martes pasado, horas antes de la sesión especial que había pedido la oposición y que terminó siendo levantada. O “prorrogada”, tal la curiosa nota que sus organizadores elevaron a Martín Menem para confirmar que no llegaban al quórum ese día.

Lo cierto es que todo hubiera cambiado si esa sesión se hubiera llevado a cabo. Así lo habían dejado entrever desde el oficialismo, que enseguida vincularon el temario planteado desde la oposición con las negociaciones llevadas a cabo hasta entonces entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores sobre el Presupuesto. “Esta convocatoria atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”, advirtieron entonces desde el Congreso, de ahí que todos imaginaron que el destino del Presupuesto 2025 estaba atado a la suerte de la sesión del martes.

En la mañana de ese día, y luego de intensas negociaciones llevadas adelante desde el jueves pasado, el Gobierno tenía la fuerte presunción de que las presiones habían tenido éxito y que los números en la Cámara baja les eran favorables. Cerca de las 15, hora prevista para el inicio de la sesión, el oficialismo ya tenía la certeza de que los convocantes no llegaban al número necesario para arrancar la sesión.

La jugada de atar el presupuesto a la sesión en la que los opositores se proponían propinarle un doble golpe al oficialismo tuvo claramente éxito. Y formó parte de la estrategia oficial el parate al que el oficialismo sometió durante las últimas dos semanas a la Comisión de Presupuesto. Esa habría sido la razón entonces de que en vísperas de la visita del ministro de Salud a la comisión que encabeza José Luis Espert, la misma se suspendiera. “Hasta nuevo aviso”.

Para este martes, la intención de la oposición era emplazar al oficialismo para convocar a la Comisión de Presupuesto y dictaminar, como así también ponerle fecha a una sesión. El diputado Ricardo López Murphy sería el encargado de llevar adelante el planteo. Con el llamado a reunirse para este jueves, la movida perdía efecto.

En el horario que debería haber tenido lugar la sesión, Espert, el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete José Rolandi, se reunieron con diputados del Pro y el radicalismo para avanzar con el presupuesto.

Según diversas fuentes, la intención del oficialismo es tratar de dictaminar este mismo jueves. Contarían con el número suficiente de firmas, aunque todavía están negociando modificaciones puntuales para garantizar el dictamen.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda cuenta con 47 miembros. El oficialismo cuenta con las firmas de los 6 de La Libertad Avanza, los 7 del Pro, los 5 de la UCR, los 2 del MID, los 2 de Innovación Federal, 1 de la CC y 1 de Producción y Trabajo.

Unión por la Patria tiene 20 miembros en esa comisión y haría un dictamen en disidencia. Christian Castillo presentaría también el suyo por parte de la izquierda.

En caso de no alcanzar los acuerdos necesarios, la firma del dictamen se pospondría para el martes venidero. El miércoles -día de sesión pedida por el Pro y La Libertad Avanza, con un temario que aceptan los bloques restantes, menos UP y la izquierda- es 20 de noviembre, último día para dictaminar. El lunes es feriado.

La sesión para debatir el Presupuesto sería en la última semana de noviembre, probablemente el jueves 28. El debate en el Senado quedaría para las extraordinarias que el Gobierno insistía hasta hace pocos días que no convocaría. En ese caso, se limitaría el temario a la ley de leyes. Después, Congreso cerrado hasta marzo.