Diputado libertario propone reformar el régimen de migraciones

El diputado nacional Santiago Pauli (LLA – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de migraciones previsto en la Ley 25.871 a fin de garantizar una gestión “justa y ágil para quienes deseen ingresar legalmente a vivir y trabajar en nuestro país”.

“Argentina ha sido siempre un país de brazos abiertos. Por eso necesitamos un sistema migratorio que haga una clara distinción entre los inmigrantes que cumplen con la ley y quienes no la cumplen. Queremos proteger nuestra soberanía, el orden y la seguridad”, explicó el libertario.

Entre los puntos de la iniciativa, destacó que busca garantizar los mismos criterios y procedimientos de admisión existentes sólo a aquellos que se ajusten a la ley. “Durante años, muchos que quisieron venir legalmente al país encontraron trabas burocráticas y objeciones, mientras que otros no tuvieron inconvenientes para ingresar ilegalmente y acceder a los mismos derechos y servicios que los demás”, argumentó.

“Creamos un Procedimiento Migratorio Sumarísimo que agiliza la resolución de casos de inmigración ilegal o de inmigrantes involucrados en delitos, permitiendo que el proceso de expulsión sea rápido y eficiente. Hoy expulsar a un inmigrante que comete delitos es muy difícil y por eso los tenemos en nuestras cárceles. Buscamos cambiar esto”, precisó de su proyecto.

También crea la figura del avenimiento que permitirá una salida voluntaria del país sin juicio. Para los inmigrantes con causas penales, el avenimiento permitirá la expulsión voluntaria, extinguiendo de esta forma la acción penal en el país y limitando el reingreso según la gravedad del delito.

“Mantenemos una política de reunificación familiar, garantizando que los inmigrantes puedan reunirse con sus familiares bajo ciertas condiciones, según lo establecido en la Constitución y tratados internacionales”, agrega en otro punto.

Además, explicó: “Seguimos garantizando los mismos derechos y el acceso a los mismos servicios a los inmigrantes que hayan cumplido con los requisitos y trámites necesarios, aunque a los que están en situación irregular no se les garantizará un acceso irrestricto a los servicios que pagamos entre todos”.

“Los que ingresan a nuestro país deben hacerlo por la vía correcta y siguiendo los procedimientos requeridos”, planteó Pauli.