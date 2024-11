Deportivo Madryn, en su sueño de ascenso, recibe a San Miguel por el Reducido

Este domingo en la tarde, el Deportivo Madryn comenzará su participación en el Reducido de la Primera Nacional, instancia que brinda el segundo ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino.

«El Depo», será anfitrión de San Miguel, en un duelo a jugarse a único partido, en el Estadio Abel Sastre desde las 17 horas.

Buscando dar un pasito más hacia la Liga Profesional

Con el objetivo de ascenso a la Liga Profesional más presente que nunc, el Deportivo Madryn comenzará a jugar este domingo en la tarde, la instancia de Octavos de Final del Reducido de la Primera Nacional, cuando reciba a San Miguel de Buenos Aires.

Será en cotejo a jugarse en un único partido, desde las 17 horas en el Estadio Abel Sastre, contando con el arbitraje de Daniel Zamora, que será secundado por Hugo Páez y Marcos Horticolou, siendo el cuarto árbitro Ignacio Cuicchi.

El partido, es de enrome expectativa para «El Aurinegro», que culminó en el segundo puesto de la Zona B el pasado fin de semana, tras el empate obtenido ante Colón de Santa Fe y el triunfo que llevó a Aldosivi a jugar la Final por el ascenso esta tarde.

Deportivo Madryn, culminó la primera fase del certamen con 17 victorias, 13 empates y 8 partidos perdidos, en 38 juegos en total, contando con 64 unidades; mientras que su rival, por la Zona A de la competencia, terminó en el 8° escalón, con 13 triunfos, 14 empates y 11 derrotas.

El conjunto «Aurinegro» llega a este cotejo con ventaja deportiva, al ser el mejor ubicado con respecto a su rival, por lo que se registrarse empate, automáticamente clasificará el conjunto que comanda Leandro Gracián.

Vale destacar que este Reducido, se jugará con 14 equipos, los mejores siete de cada zona, buscando el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Además del duelo entre Deportivo Madryn y San Miguel, jugarán esta instancia de Octavos de Final del Reducido los equipos de San Martín (SJ) – Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago – Racing (C), Quilmes – Defensores de Belgrano, Gimnasia (M) – Estudiantes (BA), All Boys – Colón (SF) y San Telmo – Gimnasia (J).

El ganador del duelo entre Deportivo Madryn y San Miguel, clasificará a los Cuartos de Final del certamen, que de ahí en más se jugará a partidos de Ida y Vuelta.

Cómo sigue el Reducido

Los Cuartos de Final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, se jugarán los dias 9 y 16 de noviembre, instancia que disputarán los siete -7- clubes ganadores de la 1ra. Fase, más aquel equipo perdedor de la final por el campeonato quien ingresa en esta Fase.

Los mismos se reordenan nuevamente del 1° al 8° según el ordenamiento establecido anteriormente. Al perdedor de la final se le asignará la posición N°1, jugando según la siguiente disposición: Perdedor de la final c. 8°, 2° c. 7°, 3° c. 6° y 4° c. 5°.

Se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la Tabla General de Posiciones 2024 y con ventaja deportiva para este último.

Tras los Cuartos, se jugarán las Semifinales, los dias 23 y 30 de noviembre, protagonizadas por los cuatro -4- ganadores de la 2da. Fase, reordenándose de la siguiente manera: del 1° al 4° jugando el 1° con 4º y 2º con 3º.

Se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la Tabla General de Posiciones 2024 y con ventaja deportiva para este último.

La Final por el segundo ascenso, será el 7 de diciembre, la cual disputarán los dos ganadores de las Semifinales juegan entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del Torneo “Reducido” por el 2° Ascenso, quien ascenderá a la Categoría Primera División (L.P.F.) en la Temporada 2025.

Este cotejo, se disputará a un solo partido en estadio neutral sin ventaja deportiva.