Deportivo Madryn empató ante San Miguel y se clasificó a los Cuartos de Final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Esta tarde, el Deportivo Madryn concretó en el Estadio Abel Sastre, un nuevo paso en su sueño de ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino.

«El Aurinegro», igualó sin goles ante San Miguel, pero la ventaja deportiva favoreció al conjunto portuario que se clasificó a los Cuartos de Final del certamen Reducido que brinda un segundo cupo en la máxima categoría. Espera por conocer rival.

Igualdad en 0, pero clasificación para «El Aurinegro»

En un cotejo en el que no lograron sacarse diferencias pero en el que la emoción se adueñó del Estadio Abel Sastre, el Deportivo Madryn se quedó con el cruce de Cuartos de Final del Reducido del Torneo de la Primera Nacional y eliminó a San Miguel.

«El Depo», empató en 0, ante su par proveniente de la Zona A de la competencia, en un partido en el que el viento y su intensidad fue el factor común de la jornada, y con la ventaja deportiva de su lado, por llegar como el segundo mejor de su grupo, el conjunto portuario se ganó su lugar en la siguiente fase de la competencia.

Tanto «El Aurinegro» como «El Trueno Verde», crearon situaciones de gol, y de hecho, Madryn estuvo cerca de abrir el anotador a través de los intentos de Nicolas Ferreyra y Juan Peinipil, pero no consiguieron concretar. En la vista, apelaron al contraataque y en consecutivas oportunidades exigieron el arco defendido por Yair Bonnin que respondió de manera efectiva ante cada empate visitante.

Sigue hacia Cuartos de Final

Con este 0 a 0 y alentados por la ventaja deportiva, el Deportivo Madryn consiguió su clasificación a la próxima instancia, en la que aún no quedó definió quien será su rival, lo cual quedará confirmado este lunes en AFA ante un nuevo reordenamiento del cuadro clasificatorio.

Ya clasificaron

En tanto, en lo que va de la disputa de los Octavos de final del certamen, los clubes clasificados a Cuartos son: San Telmo que venció a Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago que empató frente a Racing de Córdoba, Gimnasia de Mendoza que pese al empate ante Estudiantes de Caseros se vio favorecido por la ventaja deportiva y clasificó, Quilmes que derrotó a Defensores de Belgrano, esperándose la definición de San Mrtin de San Juan y Gimnasia y Tiro de Salta.

Este lunes, en tanto, completarán esta instancia All Boys y Colon de Santa Fé.

Vale destacar que ahora se sumará a Cuartos de Final, San Martín de Tucumán, que perdió en la final por el primer ascenso disputada esta tarde ante Aldosivi de Mar del Plata, que ganó por 2 a 0 y ascendió a la Liga Profesional.

Cómo y cuando se juegan los Cuartos de Final del Reducido

Esta próxima instancia se jugará los dias 9 y 16 de noviembre, la cual jugarán los siete -7- clubes ganadores de la 1ra. Fase, más aquel equipo perdedor de la final por el campeonato quien ingresa en esta Fase.

Los mismos se reordenan nuevamente del 1° al 8° según el ordenamiento establecido anteriormente. Al perdedor de la final se le asignará la posición N°1, jugando según la siguiente disposición: Perdedor de la final vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Estos cruces, se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la Tabla General de Posiciones 2024 y con ventaja deportiva para este último.