Deportivo Madryn continuará su sueño de ascenso ante Gimnasia de Mendoza por los Cuartos de Final del Reducido

Este lunes, finalizaron los cruces por los Octavos de Final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional, con la clasificación de All Boys en su duelo ante Colón de Santa Fé.

De esta forma, quedaron definidos cuales serán los siguientes cotejos por los Cuartos de Final de la competencia, en la que el Deportivo Madryn se medirá desde el próximo fin de semana, a partidos de ida y vuelta ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

«El Aurinegro», con rival confirmado para una nueva instancia del Reducido

El torneo de Primera Nacional del fútbol argentino conoció a su campeón el fin de semana, mientras que también quedaron definidos los cuartos de final del reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

El domingo, Aldosivi se impuso 2-0 ante San Martín de Tucumán para consagrarse campeón y obtener el primer ascenso a la primavera división.

En tanto, en lo que importa a Puerto Madryn, el Deportivo Madryn igualó en su cruce por los Octavos de Final del Reducido ante San Miguel, por lo que favorecido por la ventaja deportiva, el equipo que comanda Leandro Gracián, se clasificó a los Cuartos de Final de la competencia.

Este lunes, culminaron los Octavos de Final, con el empate en 1 entre All Boys y Colón, resultado que favoreció a «El Albo», que de esta forma le dio cierre a esta instancia y también se generó su lugar en la vendiera fase del certamen y dándose un nuevo reordenamiento en la continuidad del Reducido.

De esta manera quedó definido que «El Aurinegro», buscará dar un nuevo paso hacia su sueño de ascenso ante Gimnasia de Mendoza, rival ante el cual se medirá en dos duelos: el primero, será en tierras mendocinas, mientras que se definirá en casa del «Depo».

Además del cruce entre Deportivo Madryn – Gimnasia de Mendoza, se darán los duelos entre San Telmo vs San Martín de Tucumán, All Boys vs San Martín de San Juan y Quilmes vs Nueva Chicago.

El Formato del Reducido de la Primera Nacional

Los primeros siete de cada zona, sin contar los punteros, se clasificaron al Reducido, que empareja en octavos de final a 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°, todos duelos a partidos único, siendo local y contando con ventaja deportiva aquellos mejor ubicados.

En cuartos de final, a los siete ganadores se le suma el perdedor de la final. En esta instancia se arma una tabla general para volver a emparejar a los equipos, y los partidos pasan a ser ida y vuelta.

Recién la final del Reducido se disputará en cancha neutral y sin ventaja deportiva.

Fútbol – Reducido por el segundo ascenso

Resultados de los Octavos de final:

(2° Zona A) San Martín de San Juan 2-1 Gimnasia Tiro de Salta (8° Zona B)

(3° Zona A) Quilmes 2-0 Defensores de Belgrano (7° Zona B)

(4° Zona A) All Boys 1-1 Colón (6° Zona B)

(5° Zona B) San Telmo 1-0 Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

(4° Zona B) Gimnasia de Mendoza 1-1 Estudiantes BA vs (6° Zona A)

(3° Zona B) Nueva Chicago 1-1 Racing de Córdoba (7° Zona A)

(2° Zona B) Deportivo Madryn 0-0 San Miguel (8° Zona A)

Cruces de Cuartos de Final

Deportivo Madryn – Gimnasia de Mendoza

San Telmo – San Martín de Tucumán

All Boys – San Martín de San Juan

Quilmes – Nueva Chicago