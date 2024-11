Convocan a la 1º Jornada de Capacitación Vitivinícola

Entre los días martes 26 y jueves 28 de noviembre, se llevará a cabo la 1º Jornada de Capacitación para productores vitivinícolas de Chubut.

La capacitación, que es organizada por los Ministerios de Producción y Turismo y Áreas Protegidas; tiene como objetivo brindar capacitación técnica con expertos del sector; generar un espacio de networking y aprendizaje entre las bodegas; y promover el enoturismo de Chubut con referentes nacionales e internacionales.

La primera jornada se llevará adelante en las Viñas de Nant y Fall, Trevelin. Para la segunda jornada, recorrerán distintos viñedos de Trevelin; mientras que la tercera y última, harán lo propio en El Hoyo.

Con el objetivo de promocionar las virtudes de este producto, también participarán periodistas especializados del ambiente nacional e influencers.

“Futuro prometedor”

Desde el Ministerio de Producción destacaron que “Chubut tiene una breve, pero muy interesante historia vitivinícola, además de un futuro prometedor que cautiva a miembros de la industria y consumidores”. Su producción de vid se despliega por todo el territorio desde la costa Este, atraviesa la zona central y llega hasta los Valles Cordilleranos. Por el clima extremo, las cepas que mejor se dan son aquellas de ciclos cortos. La franja latitudinal sur de la provincia (42°-46°), las condiciones climáticas y la diversidad de los suelos, han permitido que se incursione en el cultivo de vid hace más de una década. Es una de las regiones enoturísticas más australes del mundo.

Según los informes anuales de INV de 2023, hay en la provincia 43 viñedos (+42% que 2010), con un tamaño promedio de 2,5 has y la superficie total es de 107 has (+87% que en 2010).

Estos viñedos produjeron en 2024, 2.360 qq de uva, con los que se elaboraron 1.404 hl de vino. Destaca la importancia de la producción orgánica, siendo un total de 1.829 has, un 78% del total de sus cultivos. Las principales variedades a la fecha son: Pinot Noir, Merlot, Malbec y Cabernet Franc en las tintas y Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling y Gewürztraminer para los blancos y Pinot Gris de las rosadas.