Ana Clara Romero fue cauta ante su posible candidatura en el 2025

En una reciente entrevista en el programa El Resto es Bijouterie de AzM Radio, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, habló sobre su posible continuidad en el cargo, los desafíos políticos de Chubut y su visión sobre el armado político local y nacional. Además, analizó la situación actual de cara a las elecciones de 2025.

Romero destacó la fortaleza del equipo de Juntos por el Cambio en Comodoro y Chubut, señalando que el trabajo conjunto con el equipo ha sido efectivo y que el rol de oficialismo provincial permite una mayor proyección en las políticas.

“Esto de poder ser oficialismo, aunque sea provincial, es como que tenés otras herramientas, como que podés proyectar de otra manera, que podés sentarte en otras mesas a concretar cosas”, explicó. Asimismo, mencionó el buen diálogo que mantiene con el gobernador, lo cual facilita la colaboración en temas de interés para los chubutenses.

Cuando se le preguntó si buscará un nuevo mandato en 2025, Romero expresó que, aunque el trabajo le resulta satisfactorio, su decisión dependerá de lo que sea mejor para el equipo y para la provincia. “No tengo una cosa así personal que diga ‘si no repito me muero’. Creo que siempre se me escuchó y participé en las decisiones, pero mi objetivo sigue siendo lo mejor para todos los chubutenses,” afirmó, subrayando que su trayectoria en política es relativamente reciente y que le gustaría continuar.

La diputada compartió su postura sobre el armado político de Despierta Chubut y su visión del escenario político nacional. En relación con la reciente colaboración con figuras de La Libertad Avanza, señaló que, a pesar de las diferencias, le resultaba imposible apoyar al candidato Sergio Massa en las últimas elecciones. “Estamos hoy con Milei porque lo que había enfrente yo de ninguna manera iba a votar y acompañar”, comentó.