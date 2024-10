Trabajadores anunciaron la toma de las instalaciones del Hospital Laura Bonaparte

»Las medidas de fuerza comenzarán a ser más duras y esto ocurre por exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo », advirtió Aguiar. Y agregó que »en los últimos nueve meses no impulsaron una sola política sanitaria ni tampoco impulsaron campañas de prevención », así como también que »lo único que hicieron hasta aquí fue desmantelar programas».

La decisión fue tomada en una asamblea que fue realizada tras conocerse la asamblea: »No nos pueden mentir, no se trata de números. Este hospital brinda un servicio esencial a toda la comunidad. Hemos decidido permanecer de manera pacífica en las instalaciones y no descartamos que en las próximas horas las acciones incrementen. También anticipamos que no vamos a aceptar ningún tipo de criminalización o judicialización de la protesta. Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a trabajar», finalizó.

Este es el único Hospital Nacional con especialización en salud mental y adicciones. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, fue reconvertido para incorporar a su atención los consumos problemáticos. El edificio se encuentra en el barrio porteño de Parque Patricios, y hasta el momento brindaba asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Tanto los servicios de guardia como de Atención a la Demanda Espontánea estaban abiertos para la comunidad.

Fuente: Ámbito.