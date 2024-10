Torres lidera el ranking de gobernadores con mejor imagen positiva

Según revela CB Consultora, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lideró con el 63,2% de aprobación el Ranking Interprovincial de Gobernadores, seguido por Maximiliano Pullaro (Santa Fe) con 62,9 por ciento. De esta forma, el líder chubutense escaló tres lugares con respecto al mes anterior.

En el tercer escalón se ubicó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien llegó a un 62,5% de imagen positiva y bajó un escalón (tercer puesto) con respecto al conteo de septiembre.

Así las cosas, Ignacio Torres no solo se posiciona positivamente en Chubut, sino también más allá de las fronteras de la provincia. El chubutense ganó popularidad cuando meses atrás, denunció que Nación retenía $ 13.500 millones de la coparticipación y anunció que, si el Gobierno nacional no transfería esos recursos, Chubut no entregaría su petróleo y su gas.

Recientemente, el Gobernador anunció un ambicioso plan de desendeudamiento provincial que fue muy bien recibido por los actores locales, y en paralelo sigue ganando notoriedad a nivel nacional exponiendo en foros internacionales, y exhibiendo sus ideas y proyectos en los más prestigiosos programas de Televisión.

Esta última semana se destacó por reflotar la idea de mudar la Capital Federal a la Patagonia. “Todos los países modernos mudaron la capital. Australia, Estados Unidos, Brasil lo hicieron”, afirmó Torres en medios nacionales.