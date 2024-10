El aumento del 6,8% a docentes universitarios se otorgará por decreto

El Ministerio de Capital Humano anunció que otorgará un 6,8% de aumento para los salarios de los trabajadores docentes y no docentes universitarios. Los gremios habían rechazado la propuesta esta tarde durante una reunión con funcionarios nacionales.

La cartera que conduce Sandra Pettovello comunicó esta noche que darán «un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre».

El comunicado afirma que se trata del «mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas». Las autoridades gremiales reclaman por una mayor suba para recuperar lo perdido a principio de año.

Desde Capital Humano afirmaron que con el incremento de octubre se elevará el salario universitario «a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional». Además, adelantaron que se activará la «Garantía Salarial Docente» para quienes se encuentren dentro de las categorías más bajas de la escala.

Gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno

El anuncio del Ministerio tiene lugar horas después de la reunión que encabezaron los funcionarios con gremios de docentes universitarios. El resultado del encuentro derivó en un nuevo rechazo de los sindicatos, debido a que consideran que la cifra de 6,8% se encuentra por debajo de lo que reclaman.

“Tal cual preveíamos, no hubo ningún avance”, declaró Ileana Celotto, Secretaria General de UBA AGD. “Es evidente que el Gobierno pretende hacer creer que “negocia” con los gremios cuando volvió a ofrecer un 6,8″. Los gremios piden que se contemple una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 55% sufrida desde inicios de la gestión Milei.

De esta manera, la sindicalista instó a volver a salir a las calles este miércoles, tras la masiva Marcha Federal Universitaria, para volver a rechazar el recorte del Gobierno.

«Mantenemos todas las acciones de acá al miércoles y ese día estaremos en la calle diciendo nuevamente «no al veto», «sí al presupuesto para salarios y funcionamiento», finalizó Celotto. Los distintos gremios docentes no docentes y estudiantiles realizarán el mismo miércoles 9, a las 11 de la mañana una conferencia de prensa frente al Congreso Nacional.

Al término de la reunión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado «Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial» en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por lo que le exigirán a los diputados que «sean coherentes con su mandato popular» y rechacen el veto de Javier Milei para que se convierta en ley.