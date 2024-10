Paro de transporte: Este miércoles no hay camiones en las rutas argentinas

El paro de 24 horas ha dejado sin servicio al transporte de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos. En Chubut, en los accesos a Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, por Ruta 3, se observan los camiones parados a la vera del camino.

Este paro impulsado por la Mesa Nacional del Transporte sumó el respaldo de diversos sectores sindicales, mientras que organizaciones sociales se movilizan con piquetes y ollas populares. La circulación normal de los colectivos ayuda a reducir el impacto de la medida.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó a otros dirigentes sindicales que resolvieron no plegarse a la medida de fuerza que impulsa la Mesa Nacional de Transporte.

“Se ve que a los otros gremios les va bien que no adhirieron al paro”, sostuvo el referente camionero, al evaluar la postura dialoguista de otros gremios con la Casa Rosada.

Uno de los sindicatos del transporte que no adhirieron fue la Unión Ferroviaria, aunque esa abstención no tuvo impacto, ya que el servicio se vio paralizado. Sin embargo, más allá de ese caso puntual, Moyano admitió que “la mitad de la CGT quiere dialogar con el Gobierno”, mientras que “la otra mitad en la calle que quiere defender los derechos de los trabajadores”. “Vamos a pedir una reunión de comisión de la CGT, no se puede mirar para otro lado, no paran de echar gente”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

“Prefiero estar en la calle al lado de los trabajadores, no voy a ninguna reunión con el gobierno, te sacas una foto y quedas como un boludo”, aseguró, y apuntó contra los sindicatos dialoguistas: “Los otros gremios estarán felices con este modelo de país”.

FOTOS: GENTILEZA MAXI JONAS