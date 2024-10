Nicolás Maduro destituyó a los dos hombres más fuertes en Inteligencia Militar y Policial, pero mantuvo al ministro de Defensa

Su fragilidad institucional lo ha obligado a conservar a algunos oficiales durante años en el cargo, como ocurre con la máxima autoridad de la Fuerza Armada, el general en jefe Vladimir Padrino López

Por el ascenso de las promociones militares, el Alto Militar Ampliado debería ser renovado, pero la fragilidad institucional de Nicolás Maduro ante la Fuerza Armada, lo ha obligado a mantener a algunos oficiales durante años en el cargo como ocurre con el GJ Vladimir Padrino. Con bastante retraso hizo este 14 de octubre la renovación en la cúpula militar, pero resalta la destitución de los dos hombres más fuertes en Inteligencia durante 10 años: en la DGCIM controlada por Maduro, el MG Iván Rafael Hernández Dala; y en el SEBIN, que controla Diosdado Cabello, el GJ Gustavo Enrique González López.

Aunque ratificó a los Generales en Jefe del Ejército Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa y Domingo Antonio Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), hubo grandes cambios en el resto de la estructura de poder.

Maduro hizo cambios contra su voluntad, porque sacar a Hernández Dala, el hombre de mayor confianza que tenía a su alrededor para sustituirlo por uno menos radicalizado con él como es el MG Javier Marcano Tábata, le abre las puertas de la DGCIM a Cabello, quien ha ansiado regresar al acceso a ese organismo, como lo hizo en el pasado con el MG (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios “El Pollo”, preso en los Estados Unidos.

Sustituye a González López otro incondicional de Diosdado Cabello como es el MG Alexis Rodríguez Cabello, quien estará al frente del Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los organismos represores y torturadores, bajo el cual están los centros de tortura La Tumba y El Helicoide.

Para minimizar el impacto de los cambios le agradece los servicios “a quienes prestaron su loable servicio de manera íntegra y leal en defensa de nuestro pueblo” a: los generales Gustavo González López, Iván Hernández Dala, Wistohor Gregorio Chourio Andrade, José Antonio Murga Baptista y Santiago Alejandro Infante Itriago, así como al Almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez.

La ratificación en el cargo como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del MG Elío Ramón Estrada Paredes, era predecible después que el alto oficial comandó el componente que desplegó la represión postelectoral.

Cierra el círculo

La designación del MG Johan Alexander Hernández Lárez como Comandante General del Ejército, cierra el grupo de poder en la parte más estrecha de la pirámide militar, con su hermano en el Ceofanb.

Los nuevos comandantes generales son el Almirante Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, en la Armada; el MG Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil en la Aviación y la del MG Orlando Ramón Romero Bolívar en la Milicia Bolivariana.

Los nuevos comandantes con mayor poder de fuego son los de las Regiones de Defensa Integral (REDI): destacan las más relevantes porque abarcan el territorio donde está concentrado el máximo poder en Venezuela. En la Redi Central el MG Jesús Rafael Villamizar Gómez y en la REDI Capital el MG Dilio Guillermo Rodríguez Díaz.

Fue nombrado el MG Pedro Esteban González Ovalles, en la REDI Occidental: MG. José Gregorio Martínez Campos en Los Andes; MG Royman Antonio Hernández Briceño en Los Llanos: MG Wilfredo Alexander Medrano Machado en Guayana y el Almirante José Rafael Hernández Abchi en la Marítima e Insular. El único ratificado fue el MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero en la REDI Oriental.

Secuelas del 28J

Es un hervidero el mundo militar, dentro y fuera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo que se ha acrecentado después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los cambios militares no cambian esa realidad.

Tres oficiales que comandan organizaciones de militares retirados reclaman lo que han llamado el “alarmante robo a la voluntad del pueblo” a la vez que reclaman a la Fuerza Armada Nacional y las Policías que están obligadas a restituir el Estado de derecho.

Ellos son el General de División del Ejército y ex ministro de la Defensa, Rafael Montero Revette, Presidente del Movimiento de Militares Retirados (MMR); el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, con Master en Ciencias Políticas, profesor universitario, ex senador de la República y Presidente del Frente Institucional Militar (FIM); y el Coronel de la Guardia Nacional Hidalgo Valero Briceño, con Master en Seguridad y Defensa, preside la organización Defensores Populares de la Nueva República (DPR).

“En nombre de Dios Todopoderoso, considerando nuestro deber como militares retirados de la Fuerza Armada Nacional, queremos hacerles ver, a nuestros compañeros en situación de actividad, el triste y deplorable estado de miseria, económica y moral, que vive Venezuela”.

Destacan la “reiterada la ruptura del hilo constitucional por parte de un pequeño grupo de inescrupulosos, que han secuestrado la voluntad popular y han llevado al país, a una profunda crisis humanitaria sin precedentes, que jamás experimentó la República, en nuestra historia contemporánea”.

“Queremos hacer llegar a nuestro pueblo la decidida voluntad de recuperar la soberanía popular, la cual de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución, reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce directamente. Nuestra Constitución ha sido pisoteada, derogada por actos de fuerza del Régimen usurpador, especialmente con el vulgar fraude electoral del 28 de julio del 2024″.

“El poder sigue en manos de un ciudadano de muy poca preparación académica y valores morales, que ni siquiera tiene definida su verdadera nacionalidad venezolana, usurpando también el cargo de Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, lo cual es vergüenza para la Institución Armada”.

Aseveran los oficiales en retiro Montero Revette, Herrera Betancourt y Valero Briceño, que su posición “es la misma del pueblo humilde, que no tiene armas para defenderse, solo lucha por la verdad, ante un régimen oprobioso sin escrúpulos”.

“Se ha instaurado por la vía de la fuerza de las armas en manos de adulantes, una narco dictadura, utilizando la mentira, pisoteando el honor de nuestro Libertador, tergiversando su pensamiento, con el llamado Socialismo del Siglo 21″.

“Esta tiranía no es más que una banda delictiva organizada, clan delictivo que oprime la voluntad y sacrifica la felicidad y futuro de nuestras generaciones. Compañeros militares y policías honestos, se ha manchado la dignidad de nuestro gentilicio, se nos arrebata la libertad que se logró con tanto sacrificio, se nos quita el sagrado derecho natural, de decidir nuestro propio destino como pueblo”.

Finalizan diciendo que “cumplir con la Constitución es nuestro deber. Nuestro presidente legítimo, electo por la gran mayoría del pueblo venezolano y Comandante en Fefe de la FAN se llama Edmundo Gonzáles Urrutia y nuestra nueva libertadora María Corina Machado”.