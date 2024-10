Mirtha Legrand fue homenajeada con el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Mi orgullo y apoyo a todos los que hicieron grande a la universidad pública”

La conductora recibió el reconocimiento en el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 2024. La palabra de la diva, Marcela Tinayre, Cris Morena y Teté Coustarot a TeleshowEn el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires 2024 (FIC.UBA), Mirtha Legrand recibió este miércoles uno de los máximos honores de su carrera: el Doctorado Honoris Causa otorgado por la UBA. En diálogo con Teleshow, la diva expresó su emoción por ser reconocida durante la ceremonia inaugural del festival: “Estoy emocionada, hasta las lágrimas”. El evento se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y contó con la presencia de destacadas figuras del mundo artístico y académico.Con la presencia y participación del Director General del Festival, Ricardo Alfonsín; la Directora Institucional, Paula Quattrocchi; y el director artístico, Marcelo Altmark, durante la ceremonia también se otorgó este prestigioso título a otras figuras notables del cine, como el director argentino Héctor Olivera, en coincidencia con el 50º aniversario de su clásico “La Patagonia Rebelde” (1974), y la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi, por su carrera comprometida con la democracia y los derechos humanos.El reconocimiento a La Chiqui destacó su excepcional contribución a la cultura argentina, tanto por su prolífica carrera como actriz en la era dorada del cine nacional como por su trayectoria televisiva, que la convirtió en una de las personalidades más queridas y reconocidas del país.Tras ser ovacionada durante su ingreso al escenario, Mirtha contó sus expectativas por recibir esta distinción: “Ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar acá recibiendo este reconocimiento. Recuerdo cuando comencé mi carrera en el cine, tenía 14 años. Desde entonces tuve una vida llena de experiencias maravillosas, con aprendizajes, con aciertos y errores, pero siempre actuando de buena fe. Se los puedo asegurar. Y si algo me ha mantenido en pie todo este tiempo fue la pasión por lo que hago, esa chispa que nunca se apaga y que me sigue impulsando día tras día”.Más allá de la seriedad del momento, Legrand también mostró su lado humorístico al bromear sobre su edad. “Siempre me esforcé en dar lo mejor de mí en mis más de 80 años”, dijo riéndose y tomándose la cara con la mano, y luego continuó: “Han sido más de ocho décadas, dedicándome enteramente al cine, el teatro y la televisión. Y la única carrera por la que no hice el menor esfuerzo es para esta que hoy me recibe con título de doctora”.“Hoy a los… años (evitando mencionar su edad), siempre actualizada, puedo decirles que esta doctora ya no quiere tango, quiere rap, trap y reggaetón”, comentó con humor la Chiqui, causando la risa de todo el auditorio. La conductora también aprovechó para compararse con los alumnos de la universidad y les dedicó unas palabras: “A los estudiantes de esta institución quiero decirles que ustedes y yo tenemos algo en común. Ambos trasnochamos estudiando. Durante 56 años estudié a mis invitados y preparé mis programas hasta las 3 de la mañana”.Por último, la diva hizo alusión a la realidad que atraviesa la educación pública en Argentina: “Y en un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar mi apoyo y orgullo a quienes hicieron grande a la universidad pública. Una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo diez universidades públicas, Argentina tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero: la educación universitaria gratuita”.Para despedirse, y recibir la ovación de los presentes, Mirtha cerró con su sello característico: “Siempre digo una frase en mi programa que hoy me toca replicarla. Señores, yo ya soy una leyenda, la leyenda continúa, pero ahora una leyenda doctora”.Minutos después de finalizar su discurso en el escenario, Mirtha habló con Teleshow y expresó sus sensaciones al recibir este honor. “Estoy emocionada, hasta las lágrimas. Me llena de alegría y felicidad”, fueron las primeras palabras de la conductora. Luego, ante la consulta de si esperaba este reconocimiento en su carrera, la diva afirmó: “No, jamás. De una universidad nunca. Es un gran reconocimiento”.Además, Legrand se pronunció respecto al contexto que atraviesa la educación pública en la Argentina. “En una palabra les diría ‘adelante’, que no bajen los brazos. Se merecen todo el respeto, toda la ayuda”. Por último, la conductora habló sobre la realidad del país y expresó su deseo de que esta mejore: “Estamos viviendo un momento muy difícil, pero creo que se va a arreglar”.Previamente, Teleshow había dialogado con Cris Morena, Marcela Tinayre y Teté Coustarot. La primera en llegar al evento fue la reconocida productora, quien expresó: “Mirtha se merece todos los premios del mundo, me parece fantástico que los argentinos tengamos la posibilidad de tener a una persona como ella, y que todo el mundo se entere de quién es y que reciba los premios que merece. De sus obras destaco todo, hizo cine, teatro, televisión ni hablar y ahora hace un programa fantástico, es una gran mujer”.Luego, Teté Coustarot mostró su alegría por la distinción de la Chiqui: “Cuando conocí la noticia me puse muy feliz. Me parece un reconocimiento muy justo, muy merecido para alguien que es un profesional. Ella es un modelo a seguir, no solo en la profesión de la tele, sino también en la vida. Siempre tiene tantas ganas, predisposición, tanta curiosidad y ganas de ayudar”.Marcela Tinayre también contó la interna familiar al momento de conocer la noticia: “Esto se venía gestando hace mucho, no se podía decir porque tenían que votar todos. Es más, no se lo decíamos a mamá para que no repita, como ella cuenta todo. Pero todo lo de hoy fue emotivo y fantástico”.El Doctorado honoris causa es la distinción más alta que otorga la UBA, reservada para personalidades que han demostrado una trayectoria sobresaliente a nivel local e internacional en campos como la ciencia, el arte, la cultura y la política. Legrand, quien debutó en el cine con solo 14 años en la película Los martes, orquídeas (1941), protagonizó más de 30 largometrajes a lo largo de su carrera. Entre sus títulos más emblemáticos se encuentran La pequeña señora de Pérez (1944), El retrato (1947) y La patota (1960).El homenaje del FIC.UBA también incluyó un tributo a su esposo, el director Daniel Tinayre, con quien formó una de las duplas más recordadas del cine nacional. Tinayre dirigió varios de los filmes más icónicos de Legrand, y su colaboración tanto en lo personal como en lo profesional marcó una época dorada en la industria audiovisual del país.Horas después del evento, la conductora utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones a sus miles de seguidores a través de las redes sociales. “Quiero agradecer a FIC.UBA y al rectorado de la UBA por el hermoso homenaje que recibí hoy. Estoy muy emocionada por haber sido reconocida con el premio Doctor Honoris Causa y quiero compartirlo con todos ustedes, que son quienes lo han hecho posible y me han acompañado durante toda mi carrera. Es un orgullo afirmar que a partir de hoy me pueden llamar Dra. Legrand”, afirmó la diva mediante su cuenta de X (antes Twitter).Aunque Legrand es celebrada por su carrera en el cine, su impacto en la televisión ha sido aún mayor. Con más de 50 años al frente del programa Almorzando con Mirtha Legrand, un ciclo que comenzó en 1968, entrevistó a presidentes, artistas, deportistas y figuras internacionales, estableciendo un formato único que combina entretenimiento y actualidad. Su capacidad para mantenerse vigente y relevante a lo largo de los años le valió el respeto tanto de la industria como del público que, a sus 97 años, la sigue considerando un ícono atemporal de la cultura argentina.En declaraciones previas en su programa, Legrand había expresado su profunda emoción y gratitud por este reconocimiento: “Es un orgullo para mí contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará el honoris de más alta jerarquía, en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre, doctor honoris causa debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional”, leyó, en una tarjeta mientras todos en el estudio la ovacionaban. “Así que desde ahora me llaman ‘doctora’. ‘La doctora Mirtha’”, comentó la diva, risueña.El FIC.UBA, que se desarrollará del 16 al 22 de octubre, tiene como objetivo celebrar la historia y la evolución del cine, con una programación que incluye más de 50 películas entre competiciones y retrospectivas. En esta edición, dedicada a la memoria del director Manuel Antín, se proyectarán filmes de realizadores emergentes y consagrados, resaltando el valor de los clásicos que dieron forma a la identidad cinematográfica contemporánea.El festival también rendirá homenaje a figuras como Héctor Olivera, cuyo filme La Patagonia Rebelde (1974) será exhibido en una versión restaurada para conmemorar su 50º aniversario. Olivera, con más de 23 largometrajes en su haber, es uno de los nombres más influyentes en la historia del cine argentino, y su obra ha sido aclamada tanto a nivel nacional como internacional.Otra de las homenajeadas será Marjane Satrapi, cineasta y autora de la novela gráfica Persépolis, que fue llevada al cine en una aclamada adaptación animada. Satrapi, quien no pudo asistir al evento debido a razones personales, envió un mensaje desde París en el que agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión, temas recurrentes en su obra.