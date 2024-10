Más de 1,8 millones en Gaza enfrentan hambre extrema

Más de 1,8 millones de palestinos en Gaza están experimentando niveles de hambre «extremadamente críticos», con el 70% de los campos de cultivo destruidos y los medios de subsistencia diezmados debido a la ofensiva militar israelí en curso, según una evaluación de seguridad alimentaria respaldada por la ONU.

Las cifras de la iniciativa global de seguridad alimentaria IPC muestran que 133.000 personas, o el 6% de la población del enclave, ya están en la Fase 5 o «inseguridad alimentaria catastrófica».

Se teme que este número podría aumentar a alrededor de 345.000 personas, o el 16% de la población total, entre los meses de invierno, de noviembre a abril del próximo año.

“El riesgo de hambruna persiste en toda la Franja de Gaza. Dada la reciente escalada de hostilidades, hay una creciente preocupación de que este escenario más grave pueda materializarse”, señaló la evaluación.

Desplazados

Suliman y Nour Azab, junto con sus seis hijos, y presta testimonio de sus carencias: Han sido desplazados más de tres. En varias ocasiones durmieron en la calle bajo la lluvia. Y, sin ningún lugar al que acudir, decidieron regresar a su casa de Jan Yunis, que corre riesgo de derrumbarse.

“Mi mayor temor es cuando mi hijo dice: ‘Mamá, tengo hambre’, y no hay comida. Yo también tengo un bebé y ni siquiera tengo pañales para él. Es puro sufrimiento. Se acerca el invierno y no sé cómo me las arreglaré”, dijo al Programa Mundial de Alimentos.

La familia acude a una cocina comunitaria apoyada por el Programa para recoger un plato de comida caliente que comparten entre todos.

Situación ‘intolerable

El Secretario General está alarmado por los hallazgos del informe de la IPC en medio de altos niveles de desplazamiento y restricciones en el flujo de ayuda humanitaria, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, a los periodistas durante la conferencia de prensa regular del jueves en Nueva York.

“Un año después del conflicto, se avecina una hambruna. Esto es intolerable”, afirmó Haq. El Secretario General también ha hecho un llamado a Israel para que reabra de inmediato todos los puntos de cruce, agregó.

Además, deben eliminarse los obstáculos burocráticos y restaurarse el orden dentro de Gaza para que las agencias de la ONU puedan entregar asistencia humanitaria vital, enfatizó Haq.

La evaluación de IPC destacó que solo mediante un acceso generalizado a alimentos adecuados, suministros médicos, agua y servicios básicos en toda la Franja de Gaza se puede contener el riesgo de una rápida caída en la hambruna.

Se hace un llamado a un cese al fuego inmediato, incondicional y sostenido, la restauración de los sistemas alimentarios y una mejor prevención y manejo de la malnutrición aguda en aumento.

Se deben fortalecer los programas de alimentación suplementaria generalizados y los programas de alimentación para lactantes y niños pequeños, incluyendo la promoción de la lactancia materna y el cuidado de los lactantes no amamantados.



Respuesta de la ONU

Las agencias de la ONU continúan sus esfuerzos para asistir a todos los habitantes de Gaza a pesar de los graves desafíos, como la inseguridad, la dificultad de acceso y las órdenes de evacuación en curso.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha priorizado la reactivación de la producción local de alimentos y la restauración de alimentos altamente nutritivos, especialmente con la llegada del invierno, ya que incluso antes de la guerra, los inviernos en Gaza ya mostraban picos de hambre y malnutrición.

Pérdidas significativas de ganado

La agencia ha implementado un programa para proteger a unas 30.000 ovejas y cabras, que representan alrededor del 40% del ganado restante. Hasta finales de septiembre, ha distribuido forraje a más de 4,400 criadores de ganado en Rafah, Khan Younis y Deir al-Balah, y kits veterinarios a aproximadamente 2400 familias de pastores.

La FAO está preparada para entregar más suministros esenciales, como forraje adicional, plásticos para invernaderos, tanques de agua, vacunas, bloques energéticos y refugios para animales, una vez que se restauren las condiciones de acceso y seguridad.

«Al nutrir estos animales, se podrá proporcionar suficiente leche para todos los niños de Gaza», agregó.

Continúan los bombardeos y las muertes

Al menos 28 palestinos, incluidos niños, han muerto y 160 han resultado heridos en un ataque israelí contra un refugio situado en una escuela de UNRWA en el norte de la Franja, según el ministerio de Salud de Gaza.

La escuela Abu Hussein se encuentra en el campo de Jabalia una zona “aislada”, debido a un “asedio militar que priva a los civiles de los medios esenciales de supervivencia”, según el coordinador humanitario de la ONU.

Sólo tres de los 10 hospitales de la gobernación del norte de Gaza funcionan y se encuentran sobrepasados. Es el tercer ataque a una escuela de UNRWA en la última semana.