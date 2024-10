La decepción de Nati Jota con Gastón Edul: “Empezó como un chiste y después se mezclaron las cosas”

La conductora habló por primera vez de su relación con el periodista. Además, explicó cuál fue su técnica para hacerle saber que estaba enojada con él

Entre risas, indirectas y propuestas picantes, la química entre Nati Jota y Gastón Edul genera todo tipo de repercusiones en redes. Así, lo que comenzó como un intercambio de bromas y coqueteos durante la Copa América 2024, mientras ambos realizaban una cobertura en Estados Unidos para el canal de streaming Olga, fue tomando otro color. Finalmente, este domingo, la periodista reveló que “hubo una confusión estirada”.

Sucedió durante una entrevista con Iván Schargrodsky en el programa On The Record de Cenital. Allí, en una extensa entrevista, la comunicadora y conductora de Sería increíble explicó que el vínculo fue real. “Y con Edul, ¿qué?”, quiso saber Schargrodsky. “Nos llevamos bien. Me parece un capo. Qué sé yo. Tuvimos una crisis de amigos”, respondió Jota.

—¿Cómo es una crisis de amigos?, preguntó el conductor.

—No sé, no sé. No, no, pará. Todo bien con Edul. Es amoroso. Y ahora está en un gran momento. No sé qué decirte de Gastón, porque jodimos al aire y se armó como un run run.

—Pero en general te lo pregunto…

-Al principio era 100%… O sea, es un chiste que invadió un poco la vida real, la contaminó un poquito.

—¿Pero qué significa que contaminó la vida real?, volvió a repreguntar Iván.

—No sé, es re loco, ¿viste? Para mí, a veces, en los medios pasa un poco eso. Algo empieza como chiste y se empieza a mezclar. Porque a fin de cuentas vos estás haciendo de vos y el otro es él. Vos sos vos y el otro, el otro.

—Claro, no es una ficción…

—Y en un momento como que no sé… supongo que no pasará siempre. De hecho, en Luzu, yo hacía un chiste con Nico (Occhiato) que nunca tuvo nada de verdad: era 100% chiste. Pero bueno, un poco flasheé alguna cosa y él (Edul). No sé él. No sé, qué sé yo, tampoco quiero hablarte tanto. Fue como una jodita. Es como una persona real que boludea con alguien y un poco te confundiste.

—¿Entonces quedó ahí? ¿En una confusión? ¿Y hoy?, siguió Schargrodsky.

—Una confusión estirada. No, mentira. Somos personas normales. Ni idea. Flasheaste una. Después te enojás. Lo sacás de mejores amigos, como la gente normal. Y después lo ves de vuelta y decís: “Ah, pobre, al final no pasa nada, somos bros”. Vas y venís, como en la vida real. ¡Ah! Y también lo silencié.

—Pero ¿por qué? ¿Te enojaste?

—No. Bueno, no sé. Cosas. Pero lo silencié. Lo saqué de mejores amigos, que son dos cosas que medio, que el otro no se da tanto cuenta. Lo silencié queriendo que él se dé cuenta de que lo silencié. Cuando lo silenciás no le ves las historias. Pero para mí él se da cuenta en la de mejores amigos, donde uno tiene menos gente. Entonces, si él miraba, decía: “Nati no me las vio”. Pero no sé por qué no me dijo nada.

Antes de cerrar, el conductor le preguntó por qué no simplemente le mencionó a Gastón su molestia, y Jota se sinceró: “Es que la verdad es que yo no tendría que estar enojada. O sea, para mí sí igual. Yo flasheé algo que no me gustó, pero ya está, no quiero ser desubicada y hacer un planteo que nada que ver. Entonces me enojo en silencio, te saco de mejores amigos y te silencio las historias. Es enojarse pero sin hacer un berrinche”.

En agosto pasado, Edul estuvo con María Laura Santillán en el estudio de Infobae, habló sobre su vínculo con Jota y afirmó que había química entre los dos.

“Yo me hago cargo de mi parte. Creo que ella respondería lo mismo, es en serio. No la invité a salir todavía. Pero viste que al aire le digo: ‘Bueno, se acerca el fin de semana…’ A ella no le gusta tanto salir, no disfruta tanto la gastronomía, me parece. Después habría que preguntárselo, y a mí me gusta salir a comer. ¿A bailar? Nos hemos cruzado varias veces, pero….”, dijo.

Consultado por la periodista acerca de si alguna vez salieron solos, Gastón lo negó. “Viste que a veces cuanto más atención hay en algo y más presión, más se aleja la posibilidad. Quizás cuando esté todo más tranquilo sea diferente. Ahora hay una pregunta que me hacen mucho las mujeres. ‘¿Che, qué onda con Nati? Activá’, me dicen”. A mí me hace reír”, cerró.