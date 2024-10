Franco Colapinto largará 16° en el GP de México de Fórmula 1

El corredor argentino no logró superar la Q1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y comenzará por delante de Zhou, Ocon, Checo Pérez y Piastri. Este domingo, desde las 17, afrontará la carrera.

Carlos Sainz se adueñó de la pole position para la carrera de este domingo (a partir de las 17 de Argentina). Detrás del hombre de Ferrari, la batalla por el título estará al rojo vivo con Max Verstappen (Red Bull) en la segunda ubicación y Lando Norris (McLaren) en la tercera posición.

Franco Colapinto quedó ubicado 16° tras no poder superar el corte de la Q1: “Un desastre, iba muy mal el auto”, expresó el argentino luego de la qualy. Las otras dos sorpresas negativas estuvieron con las posiciones de Checo Pérez en su Red Bull (18°) y Oscar Piastri en McLaren (17°).

El compañero del argentino en Williams, Alex Albon, alcanzó la Q3 y estará en la 9ª colocación de la grilla en la carrera a 71 vueltas que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La furia de Colapinto

Franco Colapinto no tuvo una buena sesión en la clasificación y quedó afuera en la Q1 del Gran Premio de México. El argentino largará en el 16° en la carrera de este domingo que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de hacer un tiempo de 1:17.558 como mejor vuelta y quedar a 0.151 de superar el corte. Por detrás de él, largarán, entre otros, Sergio Pérez (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), que también tuvieron una mala actuación.

El piloto de Williams se mostró muy disconforme con el rendimiento del FW46 y planteó lo sucedido en la rueda de prensa. “Muy mal el balance. No podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás. Y en un Fórmula 1 se vuelve muy lento cuando pasa eso. En las curvas lentas tenía un montón de sobre rotación y, nada, imposible controlarlo. Un desastre, iba muy mal el auto. Pero bueno, a pelear mañana”, comentó el corredor de 21 años.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre las expectativas para el día de mañana, de cara a la carrera de 71 giros que se iniciará a las 17 horas en Argentina, volvió a demostrar su malestar y soltó: “Veremos mañana”.

“No tuve grip atrás, estuve patinando desde la primer curva y no tuve nada de grip. Sobre rotaba el auto en todas las curvas lentas y no podía doblar el volante sin perder el culo. Nada, muy mal…”, remarcó Colapinto, que no escondió su furia. Al mismo tiempo, agregó: “Primero hay que solucionar el problema que tengo, porque si el auto va asá en la carrera, no van a durar ni tres vueltas las gomas”.

Entre las breves declaraciones que eligió dar, Franco expuso su malestar por el balance del monoplaza. “Hicimos unos cambios en el auto que estaban completamente fuera de la ventana y el auto quedó muy mal. Una lástima. En la free practice hicimos un buen ritmo. Pasa que con el auto que tengo ahora no sé qué podemos hacer porque quedó muy mal balanceado. Así que veremos qué hacer”, argumentó.