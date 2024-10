Eugenia Alianiello: “La universidad pública es una bandera irrenunciable”

La diputada nacional de Chubut por Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, se mostró activa y comprometida en las recientes manifestaciones en defensa de la universidad pública. En una entrevista con AzM Radio, expresó su preocupación por el futuro de la educación superior en Argentina ante las medidas que el gobierno actual pretende implementar.

Alianiello comentó que las movilizaciones de los últimos días fueron una respuesta espontánea de la ciudadanía, similar a lo sucedido en abril pasado, y que no se trató únicamente de una acción de estudiantes o docentes, sino de una manifestación que involucró a familias de todo el país. “La universidad pública atraviesa a todas las familias argentinas. Ha sido la puerta de acceso para un montón de profesionales, y eso es lo que genera la convocatoria automática”, destacó.

La diputada criticó fuertemente la postura del gobierno en relación con el financiamiento de las universidades, señalando que “el gobierno tiene un único interés, que es satisfacer los deseos personales de algunos de sus funcionarios, como la idea del déficit cero, sin importar quién pague las consecuencias”. Asimismo, Alianiello consideró que existe una “insensibilidad social abrumadora” respecto al impacto de estas políticas en el tejido social.

Sobre el futuro inmediato, Alianiello confirmó que se está solicitando una sesión para el próximo 9 de octubre con el objetivo de rechazar el veto presidencial a la ley que protege a las universidades públicas. “Espero que mantengamos la convicción y la coherencia quienes votamos esta ley, para poder defenderla ahora nuevamente y rechazar el veto”, expresó.

La diputada también remarcó la importancia del acceso a la universidad pública para los estudiantes del interior del país, destacando que sin un financiamiento adecuado, muchos de ellos no podrán acceder a una educación superior, ya que no todos pueden trasladarse a Buenos Aires para estudiar. Además, recordó la necesidad de una recomposición salarial para el personal docente y no docente, describiéndola como “una deuda histórica” que debe ser atendida.

Al ser consultada sobre cómo se vive esta situación en el Congreso, Alianiello sostuvo que “a veces los votos mágicamente se modifican” y que espera que, en esta ocasión, los legisladores mantengan sus posiciones originales. También hizo un llamado a la unidad y al consenso entre los bloques para defender la universidad pública como una “bandera irrenunciable”.

Finalmente, la diputada reflexionó sobre la necesidad de que el peronismo recupere su fuerza, dejando de lado los personalismos y los egoísmos que llevaron al país a la situación actual. “El peronismo tiene todo para reconstruirse con una mirada amplia y profundamente federal”, concluyó Alianiello.