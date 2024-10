Estudiantes y trabajadores de la educación vuelven a marchar en defensa de la universidad pública

Autoridades universitarias, docentes y auxiliares de la educación realizarán hoy la segunda marcha federal en “defensa de la universidad pública nacional”, tras que el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, anunciara el “veto total” a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso.

“La universidad no es el problema, es parte de la solución”, es el lema que utilizará la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno.

La convocatoria principal a la Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso y tendrá réplicas en diversas ciudades de todas las provincias del país.

En Puerto Madryn la universidades se movilizarán desde sus sedes hasta la plaza San Martín para luego, todos juntos, marchar por el centro y leer un comunicado.

En la marcha estarán presentes: la Universidad Tecnológica Nacional UTN, Facultad Regional Chubut, la Universidad Nacional San Juan Bosco UNPSJB, la Universidad del Chubut (UDC), la CGT, CTA T, CTA A, ATE, ATECH, APUNT, APUNP, CETICH, agrupación La Capitana e integrantes del Consejo Municipal de Adultos Mayores.

Diana Bohn, decana de la UTN Facultad Regional Chubut, expresó: “Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Si no se respeta el aumento de presupuesto prometido, no va a haber esfuerzo que alcance, como el que venimos haciendo ahora, para que no se note la falta de fondos”

Por su parte, Marcelo Ortega, delegado rectoral de la Universidad del Chubut (UDC), aclaró que, si bien la UDC es una universidad provincial, “nos proponemos acompañar el reclamo legítimo de las universidades nacionales, ya que no somos ajenos al impacto del ajuste del Gobierno Nacional”. Ortega subrayó que la falta de fondos también afecta a los proyectos de extensión e investigación de la UDC.

Diana Bohn advirtió que la situación presupuestaria “peligra seriamente la finalización de este año y el inicio del ciclo lectivo 2025”. También enfatizó la importancia de la movilización con la esperanza de que el Gobierno recapacite sobre el recorte de fondos destinados a la educación